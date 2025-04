Fellép Dés László is!

A Grund – vígszínházi fiúzenekar ad koncertet a Budapest Parkban; A Pál utcai fiúk című zenés játék bemutatójának szereplői, Ember Márk, Fesztbaum Béla, Medveczky Balázs, Wunderlich József és Zoltán Áron június 29-én lép fel a Budapest Parkban. Dés László és Geszti Péter dalai mellett hazai és nemzetközi feldolgozásokkal is készül a zenekar – olvasható a Budapest Park MTI-hez eljuttatott közleményében.



Fesztbaum Bélát, a zenekar vezetőjét idézik, aki elmondta: 2017 tavaszán alakult zenekar. Megjegyezte: szinte hihetetlen, hogy nyolc évvel később már a második Budapest parkos fellépésükre készülnek.

A Pál utcai fiúk színpadi változatát Molnár Ferenc azonos című regényéből Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián készítette, a premier 2016 novemberében volt a Vígszínházban, Marton László rendezésében.

Amikor véget ér az előadás, elkezdődik a koncert

Fesztbaum Béla úgy fogalmazott: A Pál utcai fiúk előadása nem érhet véget a tapsrendnél. Ez több mint egy egyszerű zenés sikerdarab: amit képvisel, az egy embereket mélyebben érintő ügy, amelynek a szellemiségét igyekeznek átadni zenekar fellépésein is – hangsúlyozta.



A Grund – vígszínházi fiúzenekar a Dés-Geszti betétdalok mellett hazai és nemzetközi feldolgozásokat is beemelt repertoárjába, és két saját dal is született, amelyeket a közönség kizárólag élőben, a koncerteken hallhat.

A június 29-ei fellépésre pedig terveik szerint elhozzák harmadik közös szerzeményüket is, amely a Budapest Parkban debütál.



A zenekar együtt lép színpadra Dés Lászlóval, akivel szintén új, közösen előadott feldolgozásokkal készülnek.