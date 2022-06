Megszületett Caramel első klubslágere

A zenei sokszínűségéről közismert énekes, dalszerző most a klubvilágban kalandozott, mégpedig a remek klubslágereiről híres producerrel. Egy különleges páros, egy különleges dal – ez a nyár soron következő slágere, a

„Visszavágyom”!

Már két éve eldöntöttük, hogy együtt dolgozunk Wilcox-szal, szültetett is négy-öt dal, de egyik se volt az igazi. Most pár hónapja írtam egy újat, amit átküldtem neki, és rögtön beindult a közös alkotói folyamat –

mesélte Caramel a kiadó által összeállított sajtóközleménynek.



Bár a „Visszavágyom” Caramel második elektronikus zenei koprodukciója, nem csak egy műfaji kalandozásról van szó. A népszerű énekes sokkal jobban vonzódik ehhez a műfajhoz, mint azt gondolnánk.

Szeretem az elektronikus zenét, mindig is izgatott a techno, a goa, az IDM és a trance is… Ez most egy fogyaszthatóbb szerzemény lett, de szerintem nem az utolsó közös munkánk. Nyitott vagyok akár egy ennél is klubosabb hangzásra a jövőben