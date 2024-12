Impro jazz, elektronikus tánczene mellett hagyományos zenei események s színesitik a két ünnep közötti időszakot

A Várkert Bazárban a Random Trip zenészeivel ünnepelhetik az érdeklődők az előszilvesztert, az év pedig a neves elektronikus zenei fesztiválsorozat, a Be Massive eseményével zárul. Az új esztendő különleges kulturális programokkal, koncertekkel, szabadtéri kiállítással, színházi esttel és mozival várja az érdeklődőket.



A Várkert Bazár hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Grecsó fivérek Többet magunkról című irodalmi táncprodukciója utoljára december 29-én lesz látható. Az előadás gerincét Grecsó Krisztián író művei képezik, amit improvizatív dzsessz és Grecsó Zoltán táncművész előadása egészít ki.



Mint írják, december 30-án, előszilveszter alkalmából az idén 15 éves könnyűzenei közösség, a Random Trip lép fel, a koncert sztárvendégei között lesz Tarján Zsófi (Honeybeast), Vitáris Iván (Ivan & The Parazol), Sena (Irie Maffia), Vavra Bence és Wolf Kati is.



A Be Massive elektronikus zenei eseményével zárul az év Várkert Bazárban: a programon Magyarország neves DJ-i lesznek hallhatók, fellép Chriss Ronson, Dubecticut, Lenny Lenoks, Robert Makai, Metha és Somazed is. Az elektronikus zene iránt érdeklődőket a december 31-i program különleges vizuális elemekkel várja – olvasható a közleményben.

Ott lesz Tóth Vera és a Szent Efrém is

A tájékoztatás szerint több népszerű művész is színpadra lép a Várkert Bazárban 2025 elején. Az újév január 1-jén a Szent Efrém Férfikar koncertjével kezdődik, január 3-án pedig Dívák újéve címmel ad koncertet Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fúvósai, a BJO Brass. Az est vendége Radics Gigi lesz.



Másnap Sárik Péter Trió áll színpadra. A koncerten Illényi Katica, Berki Tamás, Szőke Nikoletta és Koszorus Krisztina Koszika is közreműködik, a négy művész most először lép fel együtt.



Bővebb információk a programokról a www.varkertbazar.hu weboldalon érhetők el – áll az összegzésben.