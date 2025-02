Idén is számos dj-szett fogja kiegészíteni a koncerteket

Michael Jackson egykori duettpartnere, Judith Hill, valamint a Lehmanns Brothers is koncertet ad az idei, 13. Paloznaki Jazzpikniken, amelyet július 31-től augusztus 2-ig rendeznek meg a Balaton-felvidéki településen – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A Grammy-díjas amerikai énekes-dalszerző, Judith Glory Hill zenekara családi formáció, hiszen Hill édesanyja, Michiko Hill tokiói zongoraművész és édesapja, Robert Lee „Pee Wee” Hill is tagja. Judith Hill a 2000-es években olyan előadók háttérénekese volt, mint Prince és Josh Groban, majd 2010-ben szólókarrierbe kezdett.



Első nagy dobása 2012-ben a Red Hook Summer című film zenéje volt, majd Hill egy évvel később szerepelt az Oscar- és Grammy-díjas 20 Feet from Stardom című dokumentumfilmben, amely a háttérénekesek kevéssé elismert munkáját mutatja be. Első szólóalbuma, a Back in Time 2015-ben jelent meg, tavalyi anyaga, a Letters from a Black Widow a negyedik anyaga volt.

Kvartett volt, trió lett a tesókból

A francia Lehmanns Brothers zenéjében a dzsessz, a funk és az afrobeat találkozik. A formációt 2012-ben egy angouleme-i garázsban öt középiskolás alapította, akik a funk és az afro-amerikai ritmusok szerelmesei voltak. A név a garázs címéből jött (Avenue Lehmann), a zenekart olyan művészek hatása inspirálta, mint Prince, a Ghost-Note és a D’Angelo. Koncertjeiken a hetvenes évek híres jazz-funk-ját idézik meg, miközben a hip-hop, a house és a nu-soul visszhangjait is érintik. A mostanra trióvá zsugorodott csapatban Alvin Amaizo gitáros, Dorris Biayenda dobos, valamint Julien Anglade billentyűs-énekes szerepel.



A közlemény kitért arra, hogy a Jazzpiknik fő fellépőinek műsorát idén is számos dj-szett fogja kiegészíteni; színpadra lép a Palo Canto feat Nóvé Soma, Andrew J & Dan von Schulz, a Get Funky és a Groove Generation.



A szervezők már korábban bejelentették, hogy a fesztiválon koncertet ad Zaz, Lukas Graham, az Earth, Wind & Fire Experience, Mario Biondi, a Deladap és a Kennedy Administration.