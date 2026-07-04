Külön belépős rendezvény lesz

Generációk és zenei műfajok találkoznak augusztus 9-én a Sziget fesztivál mínusz egyedik napján megrendezett Bródy Dalok Napján, ahol több mint ötven előadó csaknem hetven szerzeménnyel idézi fel Bródy János több mint hat évtizedes pályafutását. A szervező tájékoztatása szerint a koncertre mintegy 800 szerzeményből válogattak az Illéstől a Fonográfon és az István, a királyon át Bródy szólókarrierjének szerzeményeiig.



A programban szerepel Szörényi Levente a Ne gondold című dallal, Koncz Zsuzsa a Valahol egy lánnyal, Tolcsvay László az Első villamossal és a Jöjj kedvesemmel, Halász Judit a Helikofferrel, a Játsszunk együtt pedig ezúttal Hernádi Judittal és Tarján Zsófival közösen hangzik el. Az István, a király dalait Deák Bill Gyula, Vikidál Gyula és Feke Pál adja elő.



Különleges pillanatokat ígérnek az újragondolt feldolgozások: Beton.Hofi a Hungarian Blues-t, a Carson Coma a Mr. Alkoholt adja elő, emellett Péterfy Borival közös produkcióval is színpadra lép. Lovasi András az Elvonult a vihar és a Mondd, hogy nem haragszol rám című dalokkal lép színpadra, míg a KFT zenekar A Kárpátiék lányát és Ha fordul a világ című szerzeményt, Rúzsa Magdi pedig a Little Richard-dalt adja elő. Földes László Hobo a Miért hagytuk, hogy így legyen és a Fáj minden csók című szerzeményeket énekli, a Bagossy Brothers Company pedig a Ne gondold című klasszikust adja elő.

Meglepetések garmadája lesz a kilátogatók részére

Számos egyszeri zenei találkozás is helyet kap a programban. Presser Gábor, Kiss Tibor és a Csík Zenekar közösen szólaltatja meg az Illés zenekar Az utcán című dalát.

A koncert egyik legizgalmasabb különlegessége, hogy ugyanaz a dal két generáció tolmácsolásában is felcsendül. A Ha én rózsa volnék című ikonikus szerzeményt Koncz Zsuzsa és Azahriah is előadja, így a közönség két eltérő zenei megközelítésben hallhatja a klasszikust. Hasonlóan érdekes vállalkozásnak ígérkezik a Wellhello által újragondolt Micimackó is.Színművészekből sem lesz hiány: Döbrösi Laura, Törőcsik Franciska, Fullajtár Andrea és Radnay Csilla több produkcióban is közreműködik, az Ó kisleány pedig az Örkény Színház Kamara Kórus Különítményének előadásában hangzik el.



Az öt-hat órásra tervezett megakoncerten a szervezők további meglepetéseket is ígérnek a közönségnek. A rendezvényre a jegyek a Sziget honlapján érhetők el – áll a közleményben.