A megfelelő mennyiségű bor is lesz a zene mellé

Harminc koncerttel várja a közönséget a 16. Rosé Rizling Jazz fesztivál július 10. és 19. között Veszprémben, a várnegyedben – közölte a rendezvény szerdai veszprémi sajtótájékoztatóján a fesztivál ügyvezető igazgatója. Mészáros Zoltán elmondta, hogy a fesztivál tíz napja alatt a koncertek mellett harminc borászat kínálja majd borait, köztük kis családi pincészetek is.



Július 10-én áll színpadra Sapszon Orsi és zenekara, fellép a Zsiványzaj Mókussal, Kovács Alíz és Hangácsi Márton. Másnap a King Bees, Cafuné és a Bluesberry Band zenéjét hallgathatja a közönség. Július 12-én a Horror Monkeyz és a Szigeti Juli Band muzsikál. Július 13-án a Németh Bendegúz Quartet és a Jazz Nicholson Project ad koncertet. Másnap Jáger Bandi és a Jazz Latino, valamint Márkus Liza és zenekara lép színpadra.

A futball-vb mellé is lesz a jazz

Július 15-én a Gyöngyhalász zenekar, a Kelemen Angelika Jazz Quartet, Kuna Vali és a HungaroSwing zenéjét hallhatja a közönség. A következő napon a High, Wide and Handsome, a Szakál Tamás Quartet és Gereben Zita ad koncertet a fesztiválon. Július 17-én az Egri János Jr. Trio feat. Nagy Noémi, a Jumping Matt and His Combo, valamint Ed Philips and the Memphis Patrol zenél. Július 18-án a Swing-swing, Gál Csaba Boogie valamint Temesi Berci és Barátai muzsikálnak.

A fesztivál zárónapján a futball-világbajnokság döntőjét követheti majd kivetítőn a közönség.