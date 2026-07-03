Sziget-fellépés, szakmai elismerés is jár a legjobbaknak

A főváros finanszírozásában első alkalommal szerveznek utcazenész-fesztivált Budapesten. Július 30. és augusztus 1., valamint augusztus 6. és augusztus 8. között tíz helyszínen várják a közönséget. A Budapest Play – Budapesti Utcazene Fesztivált és Versenyt bemutató sajtótájékoztatón Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere úgy fogalmazott: „a zene olyan univerzális nyelv, amelyet érdemes mindannyiunknak megtanulni és amelyen keresztül tudunk kapcsolódni a minket körülvevő világhoz, a saját kultúránkhoz, a saját városunkhoz”. Budapesten nagyon hiányzott egy utcazenész-fesztivál és az, hogy az utcazene „szerves része legyen az életünknek”, ezért itt az ideje, hogy a fővárosnak is legyen egy ilyen rendezvénye – hangsúlyozta a főpolgármester.



Ez lesz az első igazi budapesti utcazenész-fesztivál, azonban korábban volt egy kisebb ilyen jellegű esemény a Fény utcai piacon – mondta Sebestyén Áron, a fesztivál szervezője, aki a Budapest Play – Budapesti Utcazene Fesztivál és Verseny kiemelt céljának nevezte, hogy azok az előadók, akik még nem tartanak a szakmájukban ott, hogy nagy helyeken játsszanak, megkapják a lehetőséget és a kellő figyelmet. „Mindannyian hiszünk az igényes, akusztikus zenében” – hangsúlyozta Sebestyén Áron, aki elmondta, hogy a versenyre a jelentkezés kedden indul, majd egy előszűrést követően július 23-án teszik közzé a szakmai zsűri által kiválasztott, a fesztiválon résztvevő előadók listáját, valamint a 10 helyszín programját.



A fesztivál hat napján várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest közterein és egyéb helyszínein – tette hozzá. Bóna Márk, a Sziget Fesztivál booking menedzsere hozzátette, hogy a verseny közönségdíjasa felléphet a Szigeten a fesztivál utolsó napján.

Még az Örsre is jut zeneszó

A szervezők tájékoztatása szerint a Budapest Play – Budapesti Utcazene Fesztivál és Verseny hagyományteremtő szándékkal jön létre, széleskörű összefogásban. A rendezvényre egyéni fellépőként vagy duóban lehet jelentkezni. Az előzsűri válogatása után versenybe jutott zenészekkel 10 fővárosi helyszínen, külső és belső kerületekben egyaránt, – például a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margitszigeten, az Örs vezér téren és a Fény utcai piacon – lehet majd találkozni.

A fesztivál egyben verseny is. A közönség az egyes zenészekre mind a hat nap szavazhat, de lesz szakmai zsűri is. Az ő választásuknak köszönhetően még további 5-6 zenész vehet részt majd a Sziget utcazenész programjában, valamint a további helyezettek is komoly díjakat kapnak, például részvételt a Budapest Park Park-lab Programjában vagy Backstage Campjén, stúdiófelvételt a Pannónia Stúdióban és hangszerutalványokat.





(A borítóképen egy korábbi, egri utcazenész-verseny résztvevői láthatóak.)