Hollywood és népzene keverékével

Az USA 250 – Gershwin and Beyond című esten a Concerto Budapestet Keller András karmester vezényli, fellép Ilja Gringolc hegedűművész, Katia Skanavi zongoraművész, Pusker Júlia hegedűművész, Fenyő László csellóművész, valamint Pál István Szalonna és Bandája, valamint a román-moldáv Moldo duó.



A szervezők keddi közleménye szerint a műsor izgalmas zenei utazás Európa és Amerika között, ahol a népzenei gyökerek, a hollywoodi filmzene és a klasszikus koncertirodalom találkozik. Az estet Enescu sodró lendületű 1. román rapszódiája nyitja a Moldo Duo közreműködésével, majd Bartók Román népi táncai hangzanak el Pál István Szalonna és Bandája autentikus népzenei játékával.

Gershwiné lesz a záróakkord

A koncert első felének csúcspontja Korngold D-dúr hegedűversenye, amelyben a hollywoodi filmzene egyik legnagyobb mestere a késő romantika gazdag hangzásvilágát ötvözi virtuóz szólamokkal Ilja Gringolc szólójával. A szünet után Rózsa Miklós Sinfonia concertantéja, a szerző ritkán hallható kettősversenye csendül fel Pusker Júlia és Fenyő László szólójával, majd az estet George Gershwin Kék rapszódiája zárja Katia Skanavi zongorajátékával.