Sterbinszkytől a modern köntösbe bújtatott kávéházi cigányzenéig tart a zenei utazás

Elsősorban az élőzene élményét, de olasz életérzést és Tolkien Középföldéjének világát is kínálja július első hétvégéjén a nyugat-balatoni régió legnagyobb rendezvényének számító KeszthelyFest.



A programokat ismertető keddi sajtótájékoztatón Tóth Gergely polgármester elmondta: négy napon át zajlik a város és a régió legnagyobb programsorozata, amely a korábbi kommersz fesztiválból mára magas színvonalú, de továbbra is tömegeket vonzó rendezvénnyé alakult, amely egyben a közösségek fesztiválja is.



Kiemelte a most másodszor tartandó Tolkien-napok programjait, amelyekkel a Várkertben Középfölde világát idézik meg a Magyar Tolkien Társasággal közösen. A Tolkien-napokon interaktív családi foglalkoztatók, zenés, énekes, táncos programok mellett a főtértől a mólóig tartó tündevonulás is várja a közönséget.

Olaszos életérzés járja át Keszthelyt

Osvald Bálint, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója úgy fogalmazott, hogy elsősorban az élőzenéről szól a fesztivál, amelynek során számos könnyűzenei stílust és műfajt vonultatnak fel négy színpadon az alternatív rockzenétől kezdve a modern köntösbe bújtatott kávéházi cigányzenén és a reggae-n át az electro-popig.



A KeszthelyFest nagyszínpadán ad koncertet az Irie Maffia, a Budapest Bár és a Lóci játszik, míg az Amazon Ház Látogatóközpont udvarán a Freddie Akusztik Trió, a Hajdu Klára Quartett, a Király Martina Trió és mások várják a zenebarátokat. Az új generációt Moriones, Solére és a helyi zenészek közül az EsSense Trió képviseli majd.

A késő éjszakába nyúló buliról pénteken Sterbinszky és Mynea, a többi napokon pedig a No1 DanceZone lemezlovasai gondoskodnak. A keszthelyi sétálóutcán idén akusztikszínpadot állítanak fel, és természetesen gasztronómiai kínálattal is készülnek a többezres tömeget vonzó eseménysorozatra – sorolta az igazgató.



Farkas Tímea, a Pécsi Tudományegyetem olasz tanszékének docense arról beszélt, hogy a fesztivál összművészeti jellegét megőrizve idén ötödik alkalommal tartják meg a KeszthelyFest(a) Italiana kulturális programsorozatot. A budapesti Olasz Kultúrintézettel karöltve ismeretterjesztő előadások és zenei produkciók mellett kvízestet is rendeznek a keszthelyi Pethő-ház udvarán.