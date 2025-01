Reszkessetek, betörők!-koncert a Budapest Sportarénában

Különleges élménynek ígérkezik az élőzenés mozi

Minden idők egyik legnépszerűbb karácsonyi mozija, a Reszkessetek, betörők! (Home Alone) zenéjéből rendeznek koncertet idén a Papp László Budapest Sportarénában. A világhírű zeneszerző, John Williams szerzeményeit a Hungarian Studio Orchestra adja elő élőben idén decemberben, a film vetítésével együtt – közölte a szervező Green Stage Production iroda csütörtökön az MTI-vel.



A koncertet az ismert holland karmester, Ernst van Tiel vezényli. Mint a közlemény kiemelte, a Home Alone in Concert sorozat 2013-as debütálása óta hatalmas fut világszerte, különböző zenekarok előadásában.



A Macaulay Culkin főszereplésével 1990-ben bemutatott amerikai vígjátékot, a Reszkessetek, betörők!-et két kategóriában is Oscar-díjra jelölték, mindkétszer a zenéjéért: a legjobb eredeti filmzenék, valamint a legjobb eredeti betétdalok (Somewhere in My Memory) között – végül egyiket sem nyerte el. A jövő decemberi koncerten a Hungarian Studio Orchestra adja elő a zenét. Az együttes muzsikusai iskolás koruk óta, több mint tizenöt éve játszanak együtt a legkülönbözőbb zenei produkciókban.

Nagyon kultikus film lett, egyeseknek kötelező program

Elsősorban stúdiófelvételek készítésére specializálódtak, olyan világhírű zenészekkel dolgoztak már együtt, mint Ennio Morricone, Michel Legrand, Michael Price, Patrick Doyle, Sheridan Tongue, Richard Harvey, Bill Connor, Graham Preskett, Nick Wollage, Michael Richard Plowman vagy Tom Garrad-Cole. Klasszikus zenei feladatokon túl szívesen teljesítenek dzsessz, könnyűzenei és crossover felkéréseket, teljes szimfonikus zenekartól akár a legkisebb kamaraegyüttesig, bármilyen összeállításban.



A Reszkessetek, betörők! című film bemutatása óta a karácsonyi időszak egyik legmeghatározóbb alkotásává vált. A történetben Kevin McCallistert (Macaulay Culkin), egy 8 éves kisfiút véletlenül otthon hagyják, amikor családja karácsonyi vakációra indul. Kevin egyedül kénytelen megvédeni otthonát két kétbalkezes betörőtől (Joe Pesci és Daniel Stern). A vidám és szívmelengető történet tele van humorral és ünnepi varázslattal.

Aki tehát az idei karácsonyt másképp ünnepelné Kevinnel, annak irány a Sportaréna december 22-én!