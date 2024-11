Novemberben érkezik a XII. Music Hungary Konferencia & Showcase

Idén is a zeneipar találkozópontjává válik Veszprém

A konferencia fókusztémája, a “Hangnemváltás: Alkalmazkodás és rock ’n’ roll” előrevetít számos szakmai diskurzust és a zenei iparág megújulását célzó beszélgetést. A esti órákban pedig három helyszínen több mint 25 zenekar mutatja be a hazai könnyűzenei színtér legaktuálisabb arcait. Ott lesz többek közt Kolibri, Ótvar Pestis, cserihanna és sokan mások!

Chikán Eszter, a konferencia kurátora elmondta: „A Music Hungary Konferencia & Showcase fontos találkozási pont a szakma számára. Az év során sok alkalommal összefutunk, de legtöbbször nem tudunk olyan mélyen szakmai kérdésekről beszélgetni, mint ez alatt a pár nap alatt. Fontos, hogy néhány napot együtt töltsünk, hogy ezek a találkozások létrejöjjenek, és ne csak elmenjünk egymás mellett a hétköznapokban.”

A konferencia számos olyan panelt kínál, ahol a zeneipar legfontosabb kérdéseit járják körbe a szakma elismert képviselői. Az egyik ilyen panel a „Ha Spotify és Youtube után egyből az Aréna jön, mi történik a klubokkal?” címet viseli. A beszélgetés résztvevői – Bende Zsuzsanna, Décsy Eszter és Gellai Gergő – azt vizsgálják, hogyan hat a digitális térben szerzett népszerűség a klubéletre. Vajon a hirtelen jött online hírnév miatt a kisebb koncerthelyszínek eltűnnek, vagy van még esély a fenntartható klubkultúra kialakítására?

A „Válságban a fesztivál szektor (?)” panel folytatja az MTPA Rendezvény ReStart Konferencián elkezdett vitát. Az idei fesztiválszezon ellentmondásos eredményei – néhány rendezvény rekord nézőszámai, mások pedig visszaeső jegyeladásai – adnak alapot a beszélgetésnek. Az előadók megpróbálnak választ találni arra, hogy mi állhat ezen megosztottság mögött, és milyen stratégiák menthetik meg a fesztiválszektort a további visszaeséstől.

Az egyik legprovokatívabb panel, a „Xanaxra iszom a vodkát” címet viseli, és azt a kérdést boncolgatja, hogy vajon szükség van-e a dalszövegek cenzúrájára. A beszélgetésben Lil Frakk, Sára Gergely (Gege) és Szűcs Krisztián vesznek részt.

Az oktatás és tehetséggondozás témája is terítékre kerül a „Rock’n’roll az akadémián” című panel során, ahol a résztvevők – köztük Benda Gergely és Kollár-Klemencz László – azt tárgyalják majd, hogy az egyetemi képzések hogyan járulhatnak hozzá a jövő zenészeinek sikeréhez.

Olyan gyakorlati kérdésekről is szó lesz, mint a koncertszervezés technikai kihívásai, az „Advancing és a valóság” című panel keretében. Egyedi Péter, Kolonics Erika, Nick Zsófia és Szabó Zsolt Tschöppy részvételével minden szegmensből megszólításra kerülnek szereplők, így egy igazán izgalmas vitára számíthatnak a látogatók.

A magyar zene magas hallgatottsági arányáról is tartanak beszélgetést egy különleges vendég, Enzo Mazza, az olasz hanglemezipari szövetség (FIMI) igazgatójának online részvételével. De többek között az anyagi tudatosság kérdése is napirenden lesz, Bődy István, pénzügyi tanácsadó előadásának keretein belül.

A konferencia showcase része a hazai szakemberek és a legaktuálisabb magyar előadók találkozópontja és egy remek alkalom, hogy a fellépők bemutatkozzanak egy szélesebb nyilvánosság előtt is. A két estés ingyenes koncerteknek idén is az Expresszó, a Terem és a Papírkutya ad otthont. A kis kihagyás után visszatért énekes-dalszerző Kolibrit és a Pogány Induló beatmakereként ismertté vált Ótvar Pestist mindenképp érdemes lesz elcsípni az Expresszó színpadján. A világzenei szerelmesei semmiképp se hagyják ki a Balkan Pop-Up, VreMea Válkánia vagy Nóvé Soma – Ifj. Csoóri Sándor koncertjeit. Veszprémben hazai terepre érkezik Géem, indie folk énekes-dalszerző, valamint az idei Sávlekötőben feltűnt WXLFLESS. Fellép még az alternatív pop színtér egyik új színfoltja cserihanna, a nagyon ígéretes girlhood és a mai zenei szcéna egyik meghatározó producerduója a toldyuuso. A több mint 25 fellépő közt találjuk az idei Kikeltető legtöbb díját kiérdemlő kísérletező pyylent, valamint azt a Szolnokit, akinek már Majkával is van közös dala.

A teljes fellépőlista (A-Z):

Balkan Pop-Up, cserihanna, Doggos, Domingo, FRANKO, Géem, girlhood, Janet Gruber, Kolibri, Lengyel Johanna – Nagy Kristóf duo, Loophia, Máklikőr, Noémo (akusztik), Nóvé Soma – Ifj. Csoóri Sándor, Omega Diatribe, Ótvar Pestis, Papp Mukunda, Pyylen, Subtones, Szlimmy, Szolnoki, toldyuuso, VreMea Válkánia, WXLFLESS, Zsüd

A konferencia teljes programja és a konferenciát kísérő showcase fellépőinek listája elérhető a Szövetség honlapján.