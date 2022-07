Ez a dal minden bulit begyújt!

A nyári bulikhoz, legyen az fesztivál vagy tábortűz körül egy egyszálgitáros leülős összejövetel, a zenekar új EP-je a gyújtós!

És ez még mind semmi, hiszen az ‘Amíg tart a nyár’-hoz klip is készült a ceglédi fesztivál legjobb pillanataiból.





Mivel a most megjelent négyszámos lemez három dala nyári tematikájú, illetve az ismert New Level Empire hangzás mellett a ’tábortüzes’ hangszerelés a jellemző, így stílszerű volt a frappáns New Level Campfire címet adni a kiadványnak