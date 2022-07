Vajon ismét aranyszámmal rukkolt elő Fehérgyarmat üdvöskéje?

Barbi, a védjegyévé vált reggaeton stílust választotta a Csak te című szerzeményhez, amelyet Burai Krisztán közreműködésével készített el.



A dalhoz készült természetesen klip is, amelynek egy része stúdióban forgott, de a legszembetűnőbb elemeit a budaörsi Kőhegyen vették fel. Ebben gyönyörű környezetben bukkan fel a videóbeli partnere, akit egy ismert influenszer, Kovács Ricsi alakít.





Nézd meg a klipet ITT





Az egynaposnak tervezett forgatás nem alakult egyszerűen. Hiába volt megtervezve és egyeztetve minden, az első helyszínt zárva találták Barbiék a stábbal, így gyorsan át kellett tervezni mindent. Ekkor jött a gyönyörű budaörsi helyszín ötlete, ahol másnap már fel is tudták venni a szükséges képeket.

A nyár most is izgalmasan telik Barbi számára, folyamatosan koncertezik és közben készül Burai és G.w.M közös dalaival is, ahol egy egészen új stílusban hallhatjuk majd az énekesnőt.

Opitz Barbi, született Opitz Barbara Krisztina (Fehérgyarmat, 1999. november 30. –) magyar énekesnő, a magyarországi X-Faktor hatodik szériájának győztese. Sonkádon nőtt fel. Szülei uborkatermesztéssel foglalkoztak. Gyerekkora óta szeret énekelni. Több énekversenyen is részt vett, illetve kisebb fellépései is voltak. 2016-ban jelentkezett az X-Faktorba, amelyet végül megnyert, úgy, hogy a verseny alatt egyszer sem párbajozott. Mentora Tóth Gabi volt. A fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium tanulója volt. 2020-ban részt vett az Álarcos énekes című műsorban, ahol az oroszlán jelmez alatt rejtőzött. 2020 őszén szerepelt a TV2 Sztárban sztár műsorában. Kétszer kapta meg a Szenes Iván-díjat (2018-ban és 2020-ban), több kislemeze is többszörös platinalemez lett: a Túlélem 3-szoros, míg a Nincs több romantika 2-szeres. Ezenkívül több aranylemezel büszkélkedhet: a Hosszú az a nap, a Nem kellenél már és az idei Rumba. Legutóbb azzal kapcsolatban cikkeztek róla az újságok, hogy egy volt barátja intim felvételeket osztott meg róla, ami nagyon összetörte az énekesnőt – remélhetőleg, ez a botrány nem fog nagy törést okozni a nyári programjaiban.

GwM-mel is készít közös dalt az énekesnő, aki nem bír leállni a nyáron sem!