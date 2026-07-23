Fellépnek a Fosfejűek is

Az idén 60 éves Ganxsta Zolee tiszteletére minifesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott.



A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diavolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Ganxsta Zolee és a Kartel is koncertet ad – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. Mint írták, a Ganxsta 60 Fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyűzenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán, művésznevén Ganxsta Zolee vagy Döglégy nemcsak rappelni fog: basszusgitárt ragad, gitározik, énekel és a dobok mögé is beül, így tiszteleg a pályafutása előtt.

Balhés karrierje volt Döglégynek

Zana József színész és Kassai Ilona Kossuth-díjas színésznő gyermekeként született. A középiskolát az angyalföldi Kilián György Gimnáziumban (ma: Németh László Gimnázium) végezte el. 1984–1987 között a Technoimpexnél dolgozott, majd munkanélküli lett. 1988–1989 között az Őrjítő Gyógyhullám együttes tagja volt. 1989-ben került a Block nevű együttesbe.

1989–1990 között a Dance zenekar dobosa volt, ezzel párhuzamosan a Love nevű négytagú rockformációban is játszott beugró dobosként, ennek a zenekarnak az énekese volt Szendrey Zsolt, akivel később a Sex Actionben is együtt zenéltek. Az F.O. System nevű dark rock zenekarban a legendás trió feloszlása előtt ő játszotta végig az utolsó turnét mint dobos. A Sex Action a csökkenő lemezeladások miatt Actionre változtatta nevét, stílust váltott, ott kezdett el először rappelni. A Ganxsta Zolee és a Kartel nevű gengszter hiphop együttes frontembere (1995-től).

A zenekar elhíresült szókimondó (gyakran vulgáris) szövegeiről. Emellett a Sex Action dobosa, illetve a KGB, a Jack Jack, és a Dos Diavolos zenekar tagja is. A Ganxsta Zolee és a Kartel együttes tagjai több alkalommal viselkedtek botrányosan a fellépéseik során. Zana elmondása szerint egyszer egy falunapon keveredtek verekedésbe egy vendéggel. Később Zana egy céges karácsonyi rendezvényen okozott súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket az őket meghívó cég alkalmazottjának, majd a rendőrség kiérkezése előtt a zenekar elmenekült. 2010 óta a baranyai Görcsöny községben egy híd viseli a nevét, az 5801-es úton. A polgármester úgy kerülte meg az élő személyről való elnevezés tilalmát, hogy a „Ganxsta Zolee” nevet nem tekintette élő személy nevének. (Wikipédia)



(Fotó: Ganxsta Zolee Facebook-oldal)