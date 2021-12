Sajnos Galda Levi nélkül, de MattSett-el és Oláh Ibolyával kialakult az élő show mezőnye



Új műsorvezetőkkel és rendhagyó zenei koncepcióval várja a nézőket A Dal következő évada: idén a dalválasztó műsorban negyven produkció versenyez Az Év Dala 2022 címért.



Közlésük azerint a Duna Televízión január 29-én induló műsorban, A Dalban a magyar zenéké a főszerep. A mintegy félezer jelentkezőből ezúttal is negyven produkcióra szűkült kínálatban kereshetik a nézők az év dalát – közölte az MTVA pénteken az MTI-vel.



Az új, immár tizenegyedik dalválasztó számos újdonsággal szolgál: a dalok minden adásban élőben hangoznak el, és az akusztikus feldolgozások mellett szimfonikus változatban lesznek hallhatók a döntőben, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében.



A négy válogatóból adásonként öt, összesen húsz dal jut tovább a két elődöntőbe: négy produkció a zsűri pontjai alapján, az ötödik a közönség szavazataival. Az elődöntőkből négy-négy dal kerül be a március 12-i fináléba, amelyben kiderül, melyik lesz Magyarország slágere 2022-ben. A döntőben a zsűri által legjobbnak ítélt, legtöbb pontot kapó négy produkcióra lehet szavazni, a végső győztesről idén is a közönség dönt.



Az élő dalverseny új műsorvezető párossal folytatódik: A Dal 2022 házigazdája Rókusfalvy Lili és Király Viktor lesz. Lili két éve, A Dal 2020-ban már volt műsorvezető, Király Viktor pedig többször szerepelt versenyzőként a műsorban: az énekes 2012-ben testvéreivel, 2014-ben és 2018-ban szólóprodukcióval jutott a döntőig.



A Dal 2022 negyvenes mezőnye a következő: az újra bejutó Andelic Jonathan (dalának címe: Elhiszem még), az Audioshake (Influencer), valamint BariLaci (Elsétáltál) és Detti (Mihez kezdjek).



De ott lesz Ekanem (Hideg szél), Erdős Fruzsi (Azt beszélik), Fóris Rita (Olyan szép), Greta (Igazi kincs), Gubik Petra (Ez van, ez!), Heatlie (Hideg fény), de Hegedűs Bori és Tempfli Erik (Anya) is.



Akárcsak Ketch feat. Pink Edvárd (Börtön), a Kies (Nem félek), a Kijube (Holnap majd elhiszem), a Kontraszt (Éberálom), Majoros Csenge (Földöntúli szerelem), akárcsak a kőbányai MattSet (Most vagy soha), Medroy (Hol a helyem) és Napfonat (Mint a zápor).



Drukkolhatunk Nova Prospect-nek (Utolsókból elsők), a Nyári Aliz (Félóra nyár), az újra felbukkanó Ocho Macho-nak (Lazulj bele); a nagy visszatérő Oláh Ibolyának (Nem adom el), Pádár Szilviának (Kismadár), Palágyi Ildikónak (Pillangó) és a Pankastic!-nak (Hosszú volt a nyár) is.



Nem hiányzik majd Phoenix RT (Levegőt!), A Pink & The Panthers (Fényes galaxisok), a Prove (Karambol), a Ruby Harlem & Roy (Még ma este) és Sándor Szofi (21 gramm), de Solére (Másért) sem.



És akik még indulnak: a Stage Dives (Bipoláris egyensúly), a Subtones (Nem segít más), a Swing á la Django feat. Koszika (Utazás), a SwingGirls feat. Niko (Nagy a szívem), az Easy Babies (Szerelem), a The Sharonz (Szép más világ), valamint a Third Planet (Táncol a világ) és a Ya Ou (Zsákutca).



A győztes dal előadója Az Év Dala 2022, egyben a Petőfi Zenei Díj Év dala 2022 elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, és egy tízdalos nagylemezt is készíthet. A döntőbe jutó nyolc dal minden előadója gazdagodik a zenei pályájára fordítható nyereménnyel. Idén is odaítélik a legjobb dalszövegért járó díjat, valamint az Akusztik Dalverseny fődíját.



Információk, érdekességek és exkluzív tartalmak A Dal Facebook és Instagram-oldalán, és a két műsorvezető, Rókusfalvy Lili és Király Viktor közösségimédia-felületein találhatók.





Nagy visszatérők és teljesen friss arcok akusztikusan fogják előadni szerzeményeiket azért, hogy jövőre is legyen Magyarországnak slágere!