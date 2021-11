Acapella szólt egy felvidéki városban a 67-es út

A Republic frontembere és a For You barátsága több, mint egy éve kezdődött, valójában a járvány kellős közepén, amikor a felvidéki acapella együttes, melynek négy tagja ugyan szlovák, de előszeretettel dolgoznak fel magyar dalokat, elkészítette a Quimby Most múlik pontosan c. dal acapella feldologozását.

„Csaba abban az időszakban a Petőfi rádió Minek nevezzelek c. műsorának hangja, műsorvezetője volt és Lantos Borbély Katalinnal, az együttes magyar tagjával beszélgettek munkásságuk kapcsán.



Műsoron kívül aztán jó barátságban maradtak, más dalok kapcsán is megkeresték egymást és kiderült egy Republic szám is az acapella csapat repertoárjába került. Idén nyáron, a Republic az egyik legtöbbet játszott-meghívott együttes volt Magyarországon és a külhoni magyarok körében, Felvidékre is meghívást kaptak.



Mitadisten, az egyik helyszín előzenekaraként a For You állt a plakáton… A két barát pedig nem volt rest, kitalálták, hogy megpróbálják, közösen előadni a Cipő által híressé vált A 67-es utat.

Boros Csaba első alkalommal énekelte közönség előtt ezt a dalt, mivel Cipő halála óta a koncerteken is az eredeti felvételről engedik le ezt a számot, és kivetítőre emlékképeket vetítenek az elhunyt énekesről. Megható pillanat volt mind két együttes számára ez az összefogás.



Nagykéren került sor a fergeteges hangulatú koncertekre, ahová több mint ezer rajongó jött el és ahogy a LIVE videóban is látszik, mindenki egy szívvel-lélekkel énekelte a Nagy esők jönnek és elindulok kezdetű evergreent…



Így még sosem szólt ez a dal, ugyanis különlegessége azon túl, hogy magyar-szlovák barátságból születetett, összeköt és emlékként áll Cipő halhatatlansága előtt, a zenészek nem használnak hangszert, acapella szólal meg többszázas tömeg előtt.



Mindemellett a nagyérdeműnek tudnia kell azt is, hogy a koncert előtt nem volt személyes találkozás, addig csak telefonon értekeztek, nem volt lehetőség próbálni közösen, nem volt lehetőség még a hangpróbára sem, tehát mindent egy lapra tettek fel…

Az izgalom, a stressz, az egészséges tréma ott van a hangjukban, de ez a szépsége az élő fellépéseknek, hogy igenis a zenész is egy közülünk, hogy hibáznak, hogy ők is emberek, nem robotok, és hogy igenis lehet profin improvizálni… Itt is igy történt: Csaba ahogy megmozgatja az embereket, megszólitja őket, hogy tegyék oda magukat, énekeljenek, örüljenek… Fergeteges fesztivál-hangulat alakult ki…



Hallgassátok, nézzétek: aki ott volt, átélte, érezte az energiákat, amik a színpadról áradtak.



A For You és Boros Csaba azóta más felvidéki rendezvényen is felléptek együtt, reméljük Magyarországon is látjuk őket, hiszen a szlovák fiúk és a Poprád mellől született szlovák kislány magyar CSILLAGOKJA csodálatosan zengene bármelyik magyarországi városban is!”