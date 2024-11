A vásárok és családi nap mellett, hogy mindenki élményt kapjon

Nagyszabású koncertek, adventi vásárok és családi nap is szerepel a Várkert Bazár és a Budavári Palotanegyed ünnepi, kulturális programkínálatában.



Az ünnepi programok idén a Várkert Bazár mellett a Budavári Palotanegyed impozáns épületeibe is beköltöznek, a Lovardától kezdve a De la Motte – Beer-palotán át a Budavári Palotáig – közölte a Várkert Bazár sajtóirodája az MTI-vel. A kiemelt programok között szerepel a Lóci játszik zenekar jótékonysági aukcióval egybekötött koncertje december 1-jén a Budavári Palotanegyed megújult épületében, ahol fotókiállítás is nyílik a zenekar elmúlt tíz évét megörökítő képekből. Ezekre lehet majd licitálni, a bevétellel a zenekar a Superar gyerekkórust támogatja – olvasható a közleményben



A tájékoztató szerint advent második vasárnapján ugyancsak a Lovardában hallható majd a Boggie (Csemer Boglárka) és a Danubia Ütőegyüttes Karácsonyi ritmusok című koncertje.

Az ünnep harmadik vasárnapján Szarka Gyula, a Ghymes együttes alapítója a karácsonyi ünnepkör legszebb és legismertebb magyar szokásdallamait vonultatja fel a Betlehemi csillag című műsorában. A koncerten a Veres Pálné Gimnázium Kórusa is fellép.

December 17-én a Várkert Bazár Rendezvénytermében a Várkert Irodalom Aposztróf sorozata karácsonyi különkiadással várja a közönséget: az Ezüst esőben száll le a karácsony című esten Juhász Anna irodalmár az ünnephez kapcsolódó érzésekről és művekről beszélget vendégeivel. A szervezők advent utolsó vasárnapján meghitt családi nappal várják az érdeklődőket a Várkert Bazárban.



A családi rendezvényen fellép a Kolompos népzenei együttes, lesznek bábelőadások, interaktív programok és kézműves foglalkozások. Este a Lovardában a Modern Art Orchestra ad koncertet Horti Lilla és Szőke Nikoletta énekes közreműködésével. A Sisi karácsonya című Budai Várséta Erzsébet magyar királyné karácsonyait idézi fel – tájékoztattak a szervezők, hozzátéve, hogy az adventi hétvégéken 11 és 14 órától indulnak a séták.



