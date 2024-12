Liszt ritkán hallható nagyszabású átiratai is felcsendülnek

A Zeneakadémia nagytermében ad szólóestet Fülei Balázs december 15-én, vasárnap. A zongoraművész De profundis című budapesti hangversenyén Chopin, Beethoven, Liszt, Messiaen és Bartók műveit játssza.



A műsor az adventet és a karácsonyi ünnepkört kapcsolja egybe, a darabok a kétségbeeséstől a remény, a sötétségből a fény felé vezetnek – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. Valamennyi darab akkor született, amikor a zeneszerzők egy nagyobb válság vagy veszteség után már felfelé kapaszkodtak a mélyből – idézi a közlemény Fülei Balázst, aki hozzátette:



Chopin nem sokkal korábban veszítette el legjobb barátját, aki a karjai közt halt meg, Beethoven megtudta, hogy bizonyosan elveszíti a hallását, Liszt a karrierjét és reménybeli házasságát látta füstbe menni. Bartókot és Messiaent a világháborúk borzalmai vették körül.

Mint írják, az első félidőben Chopin f-moll balladájával és Beethoven Appassionata-szonátájával a szenvedély, az elhagyatottság, az útkeresés jelenik meg. A mélységből – De profundis – felemelkedve a koncert második félidejében a karácsony fénye sugárzik át a műsoron.

Bartók műve is felhangzik a sűrű naptárral rendelkező művész előadásában

Bartók román kolinda dallamai ősi karácsonyi énekeket dolgoznak fel. Bartók különösen szerette őket változatos ritmusviláguk miatt – emelik ki. A szólóest zárásaként Fülei Balázs Liszt ritkán hallható nagyszabású átiratait játssza a Krisztus című oratóriumból – Pásztorok a jászolnál, A három királyok – megelőlegezve egy-egy Messiaen-alkotással, melyek szintén a karácsonyhoz kötődnek – áll a műsor ismertetőjében.



A közleményben kitérnek arra is, hogy a művész mozgalmas évet zár. December 3-án az advent és a karácsony hangulatát idéző szólóestet adott Liszt, Bartók és Kodály műveiből Magyarország stockholmi nagykövetségének karácsonyi koncertjén a svéd főváros egyik legszebb koncerttermében, az Eric Ericsonhallenben.



A következő hangverseny december 9-én lesz a Carnegie Hallban, New Yorkban, ahol a szólóesten Chopin, Beethoven, Bartók, Liszt és Kodály művei hangzanak el, köztük a Marosszéki táncok. A művész a Liszt Intézet szervezésében egy külön hangversenyt is játszik nagykoncertjét megelőző este, december 8-án, a New York-i Magyar Főkonzulátus épületében.