Eleinte aggódtak a szerzők az elemzések miatt

Bemutatták a kortárs magyar dalszerzők, mások mellett Beton.Hofi, Co Lee, cserihanna, Bongor vagy Krúbi szövegeit elemző Hallunk titeket című antológiát a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon szombaton. A kötetről Borsi Bálint költő, műfordító, a szövegekhez készült jegyzetek készítője, valamint Cseri Hanna, Barkóczi Noémi és Olasz Patrik alkotók beszélgettek. A kiadványban Schwarcz Ádám (Beton.Hofi), Halász Kolos (Co Lee), Szirmai Marcell (Pogány Induló), Berta Csongor (Bongor), Halász Emese (Indigo), Cseri Hanna (cserihanna), Barkóczi Noémi, Süli Laura (laurie.), Olasz Patrik (Ótvar Pestis) és Horváth Krisztián (Krúbi) dalszövegei öt ciklusra bontva (gyökerek, sötét, magam, érintés, közeg) szerepelnek, mellettük magyarázó széljegyzetekkel.

Borsi Bálint elmondta, az elején aggódott, „fair-e a dalszövegekkel szemben”, hogy elemzés alá vessék őket. Úgy fogalmazott: bátornak tartja azokat az alkotókat, akik megengedték, hogy a szövegeik szerepelhessenek az antológiában, „megtisztelő volt, hogy ekkora nyitottság fogadta ezt a projektet”. Elmondta, hogy nem minden dalt ismert a kötetbe kerülők közül, ezért „külön izgalmas volt, hogy ezekbe az univerzumokba is kicsit bele lehet merülni”.

A szövegek elemzéséről szólva kiemelte: míg Bongor szövegeit azért volt nehezebb elemezni, mert nagyon egyértelműek, addig Beton.Hofi dalainál sokszor teljesen más következtetésre jutott, mint ami a szerző eredeti szándéka volt a dal megírásával. Emellett akadtak olyan szövegek is (Olasz Patrik szerzeményei), ahol már az egy generációs korkülönbség is gondot okozott egy-egy szleng megértésében. „Én ezt játéknak fogtam fel, és nagyon tartózkodnék is attól, hogy bárki úgy érezze, hogy bármiféle autoritásom van megmondani, hogy miről szólnak ezek a szövegek, mert nincsen” – fogalmazott.

Nem csak elemeztek, hanem hidat is építettek

Kiemelte: a kötet koncepciója az volt, hogy hidat építsen. A szerkesztők a fiatalabbaknak azt szeretnék megmutatni, hogy az iskolában tanult elemzési metódusokat egy dalszövegnél is lehet, sőt olykor érdemes is használni, míg az idősebb generációknak a széljegyzetek segíthetnek egy-egy szöveg, vagy kifejezések értelmezésében.

„Új aranykorát éli a magyar dalköltészet”, hiszen olyan sokan hallgatnak magyar zenét ma, amelyre régóta nem volt példa – mondták egyetértve az előadók. Cseri Hanna kiemelte, hogy a mai magyar zenei szféra nagyon sokszínű, a rap műfaj pedig „újra túlmutat önmagán”. Úgy vélte, hogy ez az irányzat kifejezetten az önkifejezésnek, vagy akár a társadalmi problémák pozícionálásának is kifinomult eszköze lett.

Borsi Bálint szerint az utóbbi években a politika nagyon erősen hatott a zenére, főleg az, hogy a Fidesz által leuralt nyilvánosságból kiszorultak azok a hangok, amelyek igazán autentikusan meg tudták volna szólítani a fiatalokat. A kortárs előadóknak emiatt „nem volt vesztenivalójuk”, lehettek önmaguk, őszinték, nyersek, autentikusak, ezért nagyon erős szimbiózis alakult ki a közönség és az előadók között. Persze a technológia fejlődése is hozzájárult ehhez, hiszen – mint mondta -, ma akár egy „hálószobából is fel lehet venni egy albumot”, míg 20-30 évvel ezelőtt ez lehetetlen lett volna.

A Trend Kiadó gondozásában megjelent antológiát Edinger Katalin és Borsi Bálint szerkesztette. A közönség az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon is találkozhat a dalszerzőkkel és a kötet szerkesztőivel, október 18-án a Könyves Magazin színpadon.