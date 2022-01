A köröstarcsai zenekar a kényszerű koncertmentes COVID időszakot arra használta fel, hogy elkészítse első albumát





A hattagú zenekar két EP és egy kislemez után nyolc dalt írt meg és rögzített az előző anyagnál jól bevált gyulai No Silence Stúdióban. A csapat a tavalyi év folyamán sötét képi világú klipet forgatott a nem kevésbé súlyos mondanivalójú Nem adom c. dalra, valamint négy dalt is bemutattak szöveges videó formában.

És mit? Dallamos groove/modern metalt Köröstarcsáról.

Tagok:

Szabó László (ének)

Kovács Dávid (gitár, vokál)

Bokor Sándor (gitár)

Zolnai Kata (gitár)

Bede Attila (basszusgitár)

Ökrös Roland (dob)

A Leponexx 2017 óta működik a jelenlegi felállásában, Bede Attila és Szabó László vezetéével. Mint azt a Fémforgácsnak készült interjúban elmondták, a nevet egy gyógyszertől kölcsönözték, de jogi és egyéb dolgok miatt egy plusz X-et tettek a végére. Ebben az évben rögzítették a zenekar első hanganyagát a Brutális Majális című kislemezünket. Ezután kezdtek rendszeresebben koncertezni a Békés megyei undergroundban. 2019-ben készítették el az első videóklipes dalukat, a Húsdarálót, majd rá egy évre, 2020-ban vettek fel még két dalt ezek mellé, és így adták ki az új anyagukat Nekünk Texas! címmel. Érdekesség, hogy egyedülállóként a hazai bandák közül, a zenekarnak női tagja is van, így három gitárossal áll fel a zenekar, amely azt eredményézi Attila szerint, hogy így sokkal teltebb a hangzás élőben, még a leghátrányosabb körülmények között is. És emellett rengeteg kreatív lehetőség van ebben a zenekar vezetője, Attila szerint. Ebben az interjúban a srácok akkor elmondták: ugyan korábban az Akelához vagy a Moby Dick-hez hasonlították őket, de ők nem határoznák meg magukat így, hiszen mind a hatukna többféle ízlése van.



A teljes lemez január 14-étől meghallgatható a YouTube-on:

https://www.youtube.com/watch?v=U5zeyhsBPhM



A zenekar Bandcamp oldalán:

https://leponexx.bandcamp.com/album/maradj-meg-ember



A Soundcloudon:

https://soundcloud.com/leponexx/sets/maradj-meg-ember



A Maradj meg ember címet kapott nagylemez egyelőre a digitális platformokon érhető el 2022. január 14-étől, de hamarosan CD verzióban is beszerezhető lesz, aminek érdekessége, hogy a 2020-as Nekünk Texas EP dalai is felkerülnek rá.





A zenekar február 11-én az otthonának számító szeghalmi Stone Club színpadán, a KabinLáz társaságában mutatja be a nagylemez dalait