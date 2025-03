Amikor a Megadeth már csak előzenekar…

Első albuma, a The Sickness megjelenése 25. évfordulóját turnéval ünnepli a Disturbed. A heavy metál amerikai nagyágyúja október 6-án a Budapest Sportarénában is fellép, előzenekara a Megadeth lesz. A Disturbed két szettet játszik a koncertsorozaton: a The Sickness anyagát teljes egészében, majd a pályafutás legnagyobb slágerei következnek – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A tizenhét állomásos európai turné szeptember végén Koppenhágában indul, érinti Németországot, Svájcot, október 6-án Magyarországot, utána Csehországot, Lengyelországot, Franciaországot, Hollandiát, Belgiumot, valamint az Egyesült Királyságot és Írországot.

Az amerikai csapat eddig egyszer játszott Magyarországon, 2019-ben, akkor a Budapest Parkban. A mostani turné minden idők egyik legjobb heavy metál lemezét ünnepli, amely negyedszázaddal ezelőtt a Disturbed-öt beemelte a zenei köztudatba. Az albumon olyan slágerek vannak, mint a Down with the Sickness, a Stupify, a Voices vagy a The Game. A több mint ötmillió példányban elkelt The Sickness jubileumi kiadása március 7-én jelenik meg a Warner kiadónál vinylen, CD-n, és különleges dobozokban is. A kiadvány B-oldalas dalokat, demókat és korábban kiadatlan számokat is tartalmazni fog.

…akkor minden megváltozott a zeneiparban

Az együttes múlt pénteken tette közzé új dalát, az I Will Not Break-et, amely a Disturbed első új száma a 2022-es Divisive album óta.

A Disturbed Chicagóból indult 1994-ben. Az eddigi nyolc stúdióalbum több mint 17 millió példányban kelt el világszerte. A zenekart (Dan Donegan – gitár, billentyűs hangszerek, vokál; Mike Wengren – dob, ütőhangszerek; David Draiman – ének; John Moyer – basszusgitár, vokál) eddig kétszer jelölték Grammy-díjra, a 2002-es Believe, a 2005-ös Ten Thousand Fists, a 2008-as Indestructible és a 2010-es Asylum öt egymást követő alkalommal nyitott az amerikai Billboard Top 200-as lista első helyén. Ez a hard rock zenekarok közül a Disturbed-ön kívül egyedül a Metallicának sikerült.

Az együttes előtt október 6-án Budapesten is a Megadeth lesz az előzenekar: a Dave Mustaine által vezetett legendás metálcsapat legutóbb tavaly nyáron járt Magyarországon, akkor a Barba Negrában adott koncertet.