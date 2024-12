Rocktörténelmi pillanatokat hozz vissza Cat Power koncertje

Bob Dylan egyik 1966-os koncertjét rekonstruálja legújabb koncertműsorában Cat Power. Az amerikai dalszerző-énekes és zenekara 2025. június 18-án az Akvárium Klubban lép fel a különleges produkcióval.



Cat Power tavaly jelentette meg Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert című albumát, amely a Bob Dylan 54 évvel ezelőtti fellépésén előadott műsor újraelőadása. Az amerikai legenda a koncert közepén váltott akusztikus gitárról elektromosra, amivel számos rajongóját felháborította, ugyanakkor ezzel rock történelmet írt – közölte a szervező Live Nation szerdán az MTI-vel. A koncert és az abból készült album azóta hivatkozási alap lett, ezt dolgozta fel Cat Power lemezén és hozza el turnéja keretében jövő nyáron Budapestre is.

Személyes hősét dolgozza fel zenéjében és dalában Cat

Cat Power, azaz Chan Marshall művészneve eredetileg első zenekarát takarta, később ezt választotta szólóelőadóként is. A 2022 novemberében rögzített, és 2023-ban kiadott lemezén Cat Power a Royal Albert Hallban dalról dalra újrateremtette minden idők egyik leghíresebb és legmeghatározóbb élő koncertjét. Az 1966 májusi este valójában Manchesterben, a Free Trade Hallban volt, de egy tévesen címkézett lemezborító miatt sokáig Royal Albert Hall Concert néven ismerték az előadást – idézték fel a közleményben.



A Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert című élő albumon az előadó szeretettel tiszteleg hőse történelmi lenyomata előtt, és új életerővel ruházza fel a legjobban tisztelt dalokat. A felvétel a közönség mellett a kritikusok elismerését is kivívta

– tették hozzá.



Cat Power korábban már készített három feldolgozásalbumot (a The Covers Record 2000-ben, a Jukebox 2008-ban, a Covers 2022-ben jelent meg). „Bármely más dalszerző munkásságánál jobban szólnak hozzám Dylan dalai, és inspirálnak, amióta először hallottam őket 5 éves koromban” – idézte a közlemény az előadót.



Az eredeti koncerthez (és Dylan 1966-os világkörüli turnéjának egészéhez) hasonlóan Marshall a szettje első felét teljesen akusztikusan tartja, majd a második felére elektromosra vált, egy teljes zenekar segítségével. Csapatában Arsun Sorrenti (gitár), Erik Paparozzi (basszusgitár), Aaron Embry (szájharmonika, zongora), Jordan Summers (orgona, wurlitzer), valamint Josh Adams (dob) szerepel.