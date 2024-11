Rakonczai Viktor szerezte a kísérőzenekar zenéjét

Zenés produkcióval bővül a Thália Színház repertoárja jövőre: január 22-étől látható a Fehér Babák című, élőzenekarral kísért est Cseh Tamás zeneszerző és Bereményi Géza költő dalaival. A produkciót Görög László rendezésében, Rakonczai Viktor zenei vezetésével, a teátrum számos színészének előadásában mutatják be – olvasható a színház MTI-hez eljuttatott keddi közleményében.



Mint írják, az előzenére és vetítésre épülő produkcióban korábban soha nem látott felvételek jelennek meg, így az előadás azon nézők számára is újat nyújt, akik egyébként minden részletét ismerik Cseh Tamás és Bereményi Géza munkásságának, így Cseh Tamás Fehér babák takarodója című albumát is.

A közleményben idézik Görög Lászlót, a produkció rendezőjét, aki az új darabról úgy nyilatkozott: nem az a céljuk, hogy életművet építsenek, hanem, hogy a valódi szerzőpárost mutassák be a színpadon, akiknek a dalain nem fogott az idő.

„Nem lesznek direkt utalások vagy kikacsintások a jelenre, mert aki figyel, annak úgyis az érzelem és a társadalmi üzenet jelenti majd a lényeget, illetve az a furcsa, fanyar humor, amellyel Bereményi Géza és Cseh Tamás szemlélték a világot. Bár egyikük már nincs közöttünk, a munkásságuk továbbra is érvényes és élő marad”

– mondta a produkció rendezője.

A fiatalokat célozták meg a darabbal, amelyet neves szereposztásban visznek színpadra

Görög László közölte: azért tartja remek lehetőségnek az előadást, mert expresszív tálalása és sűrűsége az olyan fiatal nézőket is megragadja majd, akik már napjaink ritmusában élnek. A Fehér Babák által azok is közelebb kerülhetnek Cseh Tamás és Bereményi Géza munkásságához, akik nem találkoztak vele korábban – áll a közleményben.



A zenés produkció előadói között van Czakó Julianna, Gubás Gabi, Hevesi László, Jámbor Nándor, Katona Péter Dániel, Molnár Piroska, Szabó Győző, Udvarias Anna, Vida Péter és Zayzon Zsolt.