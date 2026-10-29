Még mindig nehéz elfogadni, hogy nincs többé

Emlékkoncerttel tisztelegnek Deák Bill Gyula bluesénekes munkássága előtt jövő tavasszal, március 6-án a Papp László Budapest Sportarénában. A szeptemberben elhunyt énekes emlékét ismert művészek, egykori pályatársak és fiatalabb zenészek idézik meg.

A Bill emlékére címmel meghirdetett koncert szervezői az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményükben felidézték: alig egy éve, hogy Deák Bill Gyula együtt ünnepelte rajongóival 77. születésnapját a Papp László Budapest Sportarénában, ahol zenésztársaival és vendégeivel addigi pályafutásának legismertebb dalait adta elő. „Jövő év március 6-án ismét az ő neve vonzza majd híveit az egyik legnagyobb hazai koncerthelyszínre, de egyvalaki fájóan hiányzik majd – éppen Bill kapitány…” – írták a közleményben.

Hobo mellett sok más barát és zenésztárs is ott lesz

A tavaszi koncert fellépői között lesz Hobo, aki emlékdallal is készül, Tátrai Tibor, aki közreműködött Deák Bill Gyula turnéján, a legutóbbi Aréna-koncertjén szintén meghívott vendégként szereplő Takáts Tamás és Ferenczi György, a dalszerző és jóbarát Koltay Gergely, valamint Varga Miklós és Vikidál Gyula is – sorolták, hozzátéve: mellettük színpadra lép Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, Bűdi Szilárd, a Deák Bill Gyulát egy showműsorban alakító Gudics Máté, valamint a Blues Company is.

Az alapzenekar tagja Tornóczky Ferenc, a produkció zenei vezetője (szólógitár), Barán Attila (basszusgitár), Szabó Csaba (dob) és Koltay Kurszán (billentyű). Az est házigazdája Abaházi Csaba lesz.

A közlemény szerint a műsor egyeztetése már zajlik, a fellépők saját stílusukban adják majd elő a választott dalokat. Deák Bill Gyula pályafutásának minden korszakából hallhatók lesznek ikonikus darabok, így a Hobo Blues Band, a szólólemezek és a rockoperák slágerei is szerepelnek majd az esten, amelyen elhangzik A zöld, a bíbor és a fekete című dal is – áll a közleményben.