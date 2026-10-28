Már egy évtizede, hogy nincs velünk a legendás karmester

Johannes Brahms két művével emlékezik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra november 6-án a Müpában.

A hangversenyen Brahms Begräbnisgesang (Gyászének) és Ein deutsches Requiem (Német requiem) című műve hangzik el Pasztircsák Polina szoprán és Julian Orlishausen német bariton szólójával – közölte az együttes szerdán az MTI-vel.

Johannes Brahms két, zenei meditációnak is beillő művét a Nemzeti Filharmonikusok jelenlegi főzeneigazgatója, a Kossuth-díjas Vashegyi György vezényli.

Mint írták, a Gyászének nemes emelkedettséggel és fegyelemmel képviseli a gyászt tiszta és egyszerű, fúvósokkal kísért koráldallamával. A Német requiem pedig nemcsak formájában és szövegválasztásában rendhagyó, de abban is, hogy a halál rettenete helyett inkább a megbékélésre és a reményre irányítja a zenehallgató figyelmét.

Új alapokra helyezte az Állami Hangversenyzenekart

Kocsis Zoltán tíz esztendeje, 2016. november 6-án, hatvannégy évesen hunyt el. Páratlan tehetségű muzsikus volt: kivételes zongoraművész, karmester, zeneszerző, hangszerelő, zenetudós és pedagógus.

Minden tevékenységében, a magyar és a nemzetközi koncertpódiumon a lelkesítő sokoldalúságot, a megalkuvás nélküli maximalizmust, az építő szellemet és az újat akarást képviselte – emlékeztettek a közleményben.

Kocsis Zoltán 1997-ben főzeneigazgatóként az Állami Hangversenyzenekar élére kerülve elhatározta, hogy új alapokra helyezi az együttes működését. A zenekar és a vele szimbiózisban dolgozó Állami Kórus nem csak névváltoztatáson esett át, de a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar az új névhez új mércét és új munkamorált is kapott. Főzeneigazgatói két évtizede alatt Kocsis Zoltán állhatatos igényességével gondoskodott arról, hogy az új szellem valóban meggyökerezzen mindkét muzsikusgárda tagjainak művészi gondolkodásában – hangsúlyozták a közleményben.

Fotó: Stefkovics Gáspár / Wikimedia