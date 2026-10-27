Közös fellépéseket is terveznek

Christian Eigner, a Depeche Mode dobosa közös zenei projektet indított Riederauer Richárd magyar karmesterrel. Az Orchestrified Pulse elnevezéső új produkció élő bemutatója november 26-án Budapesten lesz a MOM Kulturális Központban – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Az osztrák zenész, aki 1997 óta dolgozik a Depeche Mode-dal, tavaly novemberben vendégművészként fellépett a 101 Hang – Depeche Mode Special Tribute esten az MVM Dome-ban, és azóta is közreműködik a magyar produkció előadásain, amelyek zenei irányítója és karmestere Riederauer Richárd zeneszerző, a Magyar Nemzeti Férfikar vezetője.

A közlemény szerint Christian Eigner saját dobtémáira Riederauer zenekari és férfikari hangszereléseket épített, amelyekhez elektronikus hangzásvilág és improvizatív elemek társulnak. A dob ebben a zenei világban nem kísérőhangszer, hanem a zene kiindulópontja és meghatározó ereje.

Eigner évek óta dolgozik saját, fokozatosan építkező dobtémáin, és egyre inkább az foglalkoztatta, miként lehetne ezekből a hipnotikus dobokra épülő kompozíciókból önálló zenei világot létrehozni. Egy ponton feltette a kérdést, mi történne, ha ez a zene egy zenekar és egy kórus hangzásával találkozna. Ebben talált alkotótársat Budapesten Riederauer Richárd személyében.

„Amikor találkozol valakivel, aki ugyanazon a hullámhosszon van, mint te, azt rögtön tudod. Ugyanúgy érzünk arról, hogyan lehet a zenét érzelemmé alakítani. Mindketten nagyon szenvedélyesen szeretjük a zenét. Valószínűleg zeneileg mindketten egy kicsit őrültek vagyunk. És ezt hallani is lehet” – idézte Christian Eignert a kommüniké. Az Orchestrified Pulse alapját Eigner eredeti dobkompozíciói adják, amelyek köré Riederauer zenekari és férfikari világot épített. A hangzásban akusztikus és elektronikus hangszerek, valódi dobok, zenekar, férfikar és szólóénekhang is helyet kapnak. A projekt egyik legfontosabb eleme az improvizáció.

Folyamatosan fogják egymást és az előadást is alakítani

Riederauer Richárd úgy fogalmazott, hogy miközben a zenekar és a férfikar hangszerelt zenei struktúrában dolgozik, Eigner szabadon mozog a kijelölt pontok között, és a zene élőben is folyamatosan alakul.

A projekt első felvételei már elkészültek a Pannonia Stúdióban a Hungarian Studio Orchestra és a Magyar Nemzeti Férfikar közreműködésével. Az első élő produkciót november 26-án mutatják be a budapesti MOM Kulturális Központban, amely után további európai fellépéseket terveznek.

Christian Eigner 1997-ben csatlakozott a Depeche Mode-hoz, elsősorban mint turnémuzsikus. Azóta a legnagyobb stadionokban és csarnokokban lépett fel velük, emellett számos stúdióalbumon hallható a játéka. Először a 2001-ben kiadott Exciter című Depeche Mode-lemezen működött közre, később további három anyagon (Playing the Angel, Sound of the Universe, Memento Mori) játszott, nyolc Depeche Mode-dalnak társzerzője volt. Közreműködött a zenekar frontembere, Dave Gahan Hourglass című szólóalbumán is.

2005-ben jelentette meg első szólóalbumát, a Recovery-t, ő kezdeményezte a Depeche Mode-hoz szintén kapcsolódó Andrew Philpottal közös Das Shadow projektet, valamint a Cure-ból ismert Daryl Bamonte-tal és Florian Kraemmerrel alakított Compact Space-t is.