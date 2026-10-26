Nem a nemzeti gyásznap alkalmából

Magyar Valentin zongoraművész közreműködésével ad koncertet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar november 4-én 19 órától a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nagytermében – közölte ez együttes csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint A sors színei című hangversenyen – amely a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2026/27-es budapesti évadának egyik kiemelt eseménye – a zenekart Kanai Tosifumi vezényli.

A program részeként Verdi A végzet hatalma című operájának nyitánya, Liszt Ferenc Haláltánca, valamint Muszorgszkij Egy kiállítás képei című műve is elhangzik. A műsort két nappal korábban, november 2-án a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Liszt Ferenc hangversenytermében is hallhatja a közönség a Liszt Ferenc-bérlet keretében.

Magyar Valentin lesz az egyik szólista

Az est három műve eltérő zenei eszközökkel idézi meg a végzet, a halál és az élet képeit. Verdi operanyitánya drámai hangvételű, Liszt Haláltánca a középkori Dies irae dallamára épülő, virtuóz zongorára és zenekarra írt kompozíció, míg Muszorgszkij Egy kiállítás képei című műve Maurice Ravel hangszerelésében szólal meg – tájékoztattak.

A Haláltánc szólistája Magyar Valentin, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterszakos hallgatója. Tanulmányait Farkas Gábor és Várjon Dénes irányításával folytatja, emellett a berlini Hanns Eisler Zeneművészeti Főiskolán Kirill Gersteinnél is képezi magát. A fiatal zongoraművész 2020-ban megnyerte a Yamaha Hangszeres Versenyt és a New York-i HCC Versenyt, 2021-ben harmadik díjat szerzett a Weimari Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraversenyen, és elnyerte a Junior Prima díjat. Később Fischer Annie-ösztöndíjban, Kocsis Zoltán-díjban, valamint a Zeneakadémia Concorde-díjában és a Cziffra Fesztivál díjában is részesült.

Magyar Valentin és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar együttműködése illeszkedik a művész eddigi zenekari munkáihoz, amelyek során több magyar szimfonikus együttessel is színpadra lépett – olvasható a közleményben.