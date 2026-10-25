Alkotásaikban a hipnotikus gitárriffektől a sámáni kántáláson keresztül a pulzáló ritmikusságig sok minden megtalálható

Magyarország képviseletében a Palo Canto lép színpadra a 2027-es groningeni Eurosonic Fesztiválon január 13. és 15. között.

A rangos európai showcase fesztivál és zeneipari konferencia szervezői csütörtökön 79 előadó nevét hozták nyilvánosságra, a listán összesen 121 előadó található. Az esemény helyszíne hagyományosan a hollandiai Groningen, ahol a legígéretesebb európai zenei tehetségeket szemlézik. Az idei, immár 41. rendezvény célja az európai zene ismertségének és forgalmának növelése a kontinensen kívül és belül – szerepel a szervezők közleményében.

Az idei koncertsorozat programját egy szakmai zsűri állította össze a jelentkezőkből.

A fúziós techno zenét játszó budapesti Palo Canto duó 2023-ban alakult. Tóth Bertalan korábban a Cloud9+, Kedves Péter a Belau zenekarban vált ismertté. A producerpáros a Palo Cantóban az ősi rítusokat idéző, organikus hangzást és a letisztult elektronikus ütemvilágot vegyíti , mindezt a techno műfaj korszerű stílusuniverzumában. A zenében a hipnotikus gitárriffektől a sámáni kántáláson keresztül a pulzáló ritmikusságig sok minden megtalálható.

LP-ik sikerre sikert halmoztak

A Palo Canto két lemezét (Before Sunrise – 2024; és Golden Runes – 2026) nemzetközi szinten is jól fogadták, a Mixmag, az Electronic Groove és a When We Dip magazin is elismerően írt róla, a Cercle beválogatta hivatalos playlistjébe, és a KEXP is műsorára tűzte. A formáció koncertezett már például Marokkóban, Mexikóban, és olyan fesztiválokon játszott, mint a Sziget, az Ozora, vagy a LAS.

Az Eurosonic fesztivál korábban olyan előadók sikeres pályafutását indította el, mint a Fontaines DC, a Celeste, a Christine and the Queens, Stromae, Dua Lipa, az Idles vagy a Kingfishr. A showcase fesztivál mellett minden évben egy zeneipart átívelő, nagyszabású, négynapos online szakmai konferencia is kapcsolódik a hollandiai eseményhez. Az előadók között ott lesznek az európai fesztiválok, kiadók, booking ügynökségek, zenei streamingplatformok képviselői.