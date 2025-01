Elindult a magyar dalszerzés éve

Cseh Tamás születésnapján startolt el

A magyar dalszerzés évét az Artisjus és a Nemzeti Kulturális Alap közösen hirdette meg, és Szinger András, az Artisjus főigazgatója indította el:

„Napjainkban, a mesterséges intelligencia korszakában különösen fontos, hogy vigyázzunk a magyar dalra. Az elmúlt évtizedekben is megpróbáltunk alkalmazkodni a folyamatos technikai kihívásokhoz, az AI miatt azonban minőségileg más kihívás előtt állunk. Emiatt még jobban rá kell irányítanunk a figyelmet arra, hogy a dalok mögött alkotóművészek állnak, akiknek a szerepe a korábbiaknál is fontosabb” –

jelentette ki mondta Szinger András.



Kitért arra, hogy az Artisjus részt vesz a közös jogkezelők nemzetközi szervezetében, a CISAC-ban az AI kezelésére létrehozott munkacsoportban. Hozzátette: az Artisjus javaslatára az Igazságügyi Minisztériumban is munkacsoport alakult, amely a mesterséges intelligencia szerzői jogi problémáival foglalkozik.



Mint elhangzott, a magyar dalszerzés éve alkalmából az Artisjus minden megjelenését „a dal érték” címkével kíséri, valamint megújul az egyesület arculata és médiafelülete, a Dalszerző.

Majdnem 1700 zenei pályázatot támogattak tavaly, minikoncert is volt

Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke arról beszélt a rendezvényen, hogy az NKA könnyűzenei, Hangfoglaló és Halmos Béla ideiglenes kollégiuma tavaly 1696 pályázatot támogatott összesen 1,9 milliárd forint értékben, amiből 1,5 milliárdot a jogkezelő szervezetektől, a többit az NKA egyéb bevételeiből finanszíroztak.

„Januártól az állandó kollégiumok és a tagságuk is megújul, az eddigi 18 helyett hét kollégium jön létre, a tagok egyharmadát továbbra is a szakmai szervezetek, egyharmadát a Magyar Művészeti Akadémia, egyharmadát pedig a miniszter jelöli a szakmai szervezetek figyelembe vételével”

– közölte Bús Balázs.



Beszámolt arról, hogy az NKA 73 pályázatot támogatott idei kulturális fesztiválok megrendezésére 700 millió forint összértékben. Hozzáfűzte: az NKA úgy tud megújulni, hogy méltó módon tudja tovább folytatni eddigi 30 éves tevékenységét. Az alap a magyar dalszerzés évéhez kapcsolódva külön pályázatot is kiír az egész Kárpát-medence területére.



A rendezvényen Bősze Ádám a hazai dalszerzés történeti hátteréről beszélt, megemlítve, hogy a Himnusz mellett a Kodály és Bartók által 120 évvel ezelőtt felfedezett magyar népzenei kincs is a magyar kollektív tudat része. A minikoncertet is bemutató Beck Zoltán Cseh Tamás zenei örökségét méltatta, Bródy János pedig az első magyar nyelvű pop-rock dal, a Szörényi Leventével közösen éppen hatvan évvel ezelőtt, 1965 nyarán írt Illés-dal, az Óh, mondd megszületésének történetét mesélte el.

„Levente idén 80 éves, én jövőre leszek annyi, amit szeretnék emlékezetessé tenni, tehát új dalokat is írok”

– fogalmazott Bródy János.



Szinger András az eseményen elmondta, hogy mindenki szabadon csatlakozhat a magyar dalszerzés éve kezdeményezéshez, amelyhez az Artisjus is számos népszerűsítő programmal kapcsolódik.



Az Artisjus székházában tartott rendezvényen számos dalszerző volt jelen, köztük Berki Tamás, Horváth Attila, Gryllus Dániel, Palya Bea, Bódy Magdi, valamint a 2009-ben elhunyt Cseh Tamás özvegye, Császár Bíró Éva.

Fotó: Yannick Pulver on Unsplash