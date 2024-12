Zséda természetesen nem hiányozhat a színpadról!

Mi 30!? címmel jubileumi koncertet ad jövő tavasszal a Cotton Club Singers. Az ország legismertebb vokálegyüttese 2025. március 30-án a volt Erkel Színházban ünnepli magalakulása 30. évfordulóját.



Az eseményen színpadra lép az együttes öt legmeghatározóbb énekese, Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrienn (Zséda), Fehér Gábor és László Boldizsár, valamint a fúvósokkal kiegészített Cotton Club Band – közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, az 1995-ben alapított formáció tagjai a Budavári Labirintusban tartották első koncertjüket, majd két évig rendszeresen felléptek a híres harlemi dzsessztörténeti szórakozóhely nevét felvevő budapesti Cotton Clubban.

Kezdetben az amerikai énekegyüttes, a Manhattan Transfer dalait adták elő, később fokozatosan bővítették a repertoárt. Elmozdultak a popzene irányába, kedvelt hazai és külföldi előadók dalainak feldolgozásaival, tematikus műsoraikkal telt házak előtt szerepeltek, de a határokon túl – például Németországban és Hollandiában – is sikereket arattak. Népszerűségük csúcsára a Budapest Kongresszusi Központban adott 1999-es koncertjükön jutottak el, az új évezredben azonban sorra léptek ki az alapító tagok. A csapat 2009 januárjában a Budapest Sportarénában a valamennyi egykori tagot felvonultató koncerten búcsút intett a közönségnek.

Visszavonultak, de a nagy évfordulókat megtartották

Az azóta eltelt másfél évtizedben többször visszatértek, nagyszabású koncert keretében ünnepelték meg 20., valamint 25. születésnapjukat is. Néhány alkalommal a korábban hatalmas sikerrel futott ABBA-, Frank Sinatra-, valamint Hangosfilm című estjüket is újra előadták. A jövő márciusi estre számos olyan slágerrel készülnek, amelyek az utóbbi években egyáltalán nem voltak hallhatóak tőlük, és előadnak egy külön erre a koncertre íródott dalt is.

Az eseményre készülő egyedi látványvilágú kivetítőn lehet végigkísérni a Cotton Club Singers harminc évét.



Az énekegyüttesben hat korszakban összesen tíz énekes fordult meg, kísérőzenészként a hazai dzsesszélet színe-java, mintegy ötven zenész játszott. Tizenhárom albumot készítettek, a közönség több mint háromezer élő koncerten hallhatta őket.