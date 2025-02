Hip-hop énekesek is énekelhetnek musicalt

Hair Koncert-Show címmel tart bemutatót a Duda Éva Társulat április 17-én az MVM Dome színpadán. A kultikus film zenéi eredeti nyelven hangzanak el, a látványos előadás során virtuóz táncosokkal idézik meg a hippikorszak életérzését.



A népszerű számokat ismert énekesek adják elő, köztük Bereczki Zoltán, Falusi Mariann, Fekete Giorgio, Sena Dagadu és Vitáris Iván. Az ismert dallamok a Subtones zenekar előadásában szólalnak meg, a Duda Éva Társulat erre az alkalomra készített koreográfiáival – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A világhírű film közismert számai, például a Let the Sunshine In, az Aquarius, vagy az I got life, most először hallhatók eredeti nyelven Magyarországon, egy koncert-show keretében – emelik ki a közleményben.



Mint írják, a produkció megidézi az 1960-as és 1970-es évek szellemét: a szabadság iránti szenvedélyt, a szeretet összetartó erejét, az összefogásban rejlő erőt és a békéért folytatott kitartó küzdelmet.

Egyedi formában az eredeti mű értékei

Az 1967-es Hair címmel a Broadway-n bemutatott musicalt 1979-ben követte Milos Forman azonos című filmje, amelyben a fiatalok vietnámi háború elleni tiltakozása mellett megjelent a szexuális forradalom, a generációs konfliktusok szimbolikája, valamint a személyes választás szabadságának fontossága is.



„A Hair nem csupán egy korszak lenyomata, aktualitása nem múlik, ma is emlékeztet minket arra, hogy a világunkat összetartó alapértékek kortalanok”- fogalmaznak a közleményben, kiemelve, hogy a Duda Éva koreográfus által megálmodott koncert-show egyedi formában tárja a közönség elé mindezen értékeket.

A zenét Galt MacDermot, a dalszöveget James Rado és Gerome Ragni írta. A zenei előadók között van Sena Dagadu (Irie Maffia), Vitáris Iván (Ivan and the Parazol), Fekete Giorgio (Carson Coma), Bereczki Zoltán, Falusi Mariann mellett Veréb Tamás, Urbányi Zóra (ZÓRA), Szaszák Zsolt, Márkus Luca, Ferenczi György, Ekanem Bálint (The Biebers) és Ferenczi Bora. A produkció zenei vezetője Subicz Gábor, a rendező – koreográfus Duda Éva.

