Május közepétől már csak térzene lesz

Májustól szeptemberig újra a szabadtéri programoké a főszerep a Magyar Zene Házában: az alternatív rocktól és improvizációs open mic-estektől a filmzenén, dzsesszen és blueson át a klasszikus zenéig változatos műfajokban érkeznek feltörekvő tehetségek és elismert zenekarok.



A koncertek mellett táncházak, filmvetítések és családi programok is várják a látogatókat – mindez jórészt ingyenesen – közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.



A szabadtéri koncertek sora május 13-án indul a Random Trip és a Seven Seconds in the Future improvizációs koncertet open mic tehetségkutatóval ötvöző projektje, a Vibe Changers negyedik évadjának nyitóestjével. A koncerten Vavra Bence és MC Zeek (Brains) lesz a vendég.



A nyári koncertkínálatban szerepel a budapesti underground izgalmas zenekara, a Hocuspony; a Wavy hiphop-kollektívából ismert Franko; a dzsesszes rap, a neosoul, az alternatív hiphop és a gospel metszéspontjában alkotó feltörekvő előadó, az amerikai-német Sorvina; az afro-brazil zenét dzsessz és soul elemekkel vegyítő Mirla Riomar; valamint a latin-amerikai zenékből és flamencóból inspirálódó spanyol Raquel Kurpershoek.



A pop és alternatív zene rajongóit többek között Imre Fia Imre, Messessippi és a Siketfajd koncertje várja, három év után itt ad újra koncertet az ef. Zámbó Happy Dead Band, míg a Hangfoglaló Program keretében induló fiatal előadók – biankahaidu, Villő, Máklikőr, Nanana, Stone Sober – is játszanak a Ház szabadtéri színpadán.

Nemcsak pop-rock, hanem komolyzene is lesz

Május utolsó hétvégéjén ötödik alkalommal jelentkezik a Város a Házban sorozat, amelynek keretében Szeged kulturális élete mutatkozhat be a Zene Háza szabadtéri színpadán. Szombaton egésznapos családi nappal, este a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjével, vasárnap pedig programkavalkád tölti meg a szabadtéri színpadot, végül este a Nyers játszik a Koncertteremben.



A klasszikus zene kedvelőinek fellép a Mezítlábas Opera társulata, a Danubia Zenekar, augusztus 20-án pedig a St. Efrém Férfikar ad örömkoncertet, majd Rohmann Ditta és Bujtor Balázs tart klasszikus zenei stand-upot. A dzsessz színtérről többek között a Fröx Trio és a Lakatos Ágnes Special Zone Kvartett koncertjei várják a közönséget.

A szabadtéri koncertek mellett visszatérnek a megszokott programok is: szombat délelőttönként a Nyári családi programsorozat eseményei várják a gyerekeket és szüleiket, lesz moldvai tánc és muzsika a Tindia zenekarral, fellép a Budapest Ragtime Band, a Djembe Jam! pedig dobkört tart.



Folytatódik a Mozi a szabadban sorozat magyar zenés filmekkel, visszatér a szabadtéri táncház – többek között az Erdőfű, az amor fati, Pálházi Bence és zenekara, valamint a Tempó zenekar muzsikájára -, salsa-esteket tartanak, és idén is lesznek filmvetítést kísérő koncertek a Némafilmhez filmzenét sorozatban. Utóbbi keretében lesz látható Az Usher-ház bukása című film, valamint a klasszikus némafilm, Az utolsó ember, a Váczi Dániel Glissonic Trio kíséretében.



Újdonságként jelenik meg idén az erdőterápia módszerén alapuló Erdőfürdők a Zene Háza körül című sorozat, amely vezetett, csoportos sétákon keresztül segíti a résztvevőket a lelassulásban, elcsendesülésben. Szintén új programelem a Zene Háza Összművészeti felhívás eredményeként létrejövő produkciók bemutatása. Elsőként Bartha Márk és a Soharóza lép fel, majd a Willany Leó Improvizációs Táncszínház művészei, Deva, Fodor Réka, Kézdy Luca zenész, és Varjú Ági ruhakölteményei is láthatók.



A nyár során zárul a Lumen és a Zene Háza közös improvizatív zenei sorozata, a Kipakolás. Május 1-jén nyit a Zene Háza szabadtéri kerthelyisége, a ZeneKert: egész nyáron dj-szettek hallhatók az esti szabadtéri koncertek után.



A kültéri események mellett a nyár során nyitva tart a Hangdóm, a Zene Háza 360 fokos immerzív moziterme, valamint Listen. – Zenei utazás a világ körül című időszaki kiállítás is, amely harminc ország több mint száz előadóművészének hagyományos zenei kultúráját mutatja be audiovizuális installációkon keresztül.

A nyári szezon során az állandó kiállítás is látogatható, a koncertteremben pedig nagy nemzetközi sztárok, például St. Vincent és a CocoRosie lépnek színpadra.