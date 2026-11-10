Vajon most jobban megmarad a magyar zenei életben az énekes?

Kállay Saunders András nyitja a Grammy-díjas Macy Gray budapesti koncertjét november 30-án az Akvárium Klubban – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

A 2014-es koppenhágai Eurovíziós Dalfesztiválon Running című dalával ötödik helyezést elért magyar énekes teljes zenekarral lép színpadra. A New York-i Bronxban nevelkedett Kállay Saunders András zenei világát az amerikai R&B és soul mellett a pop, a rock és a hiphop is formálta. Az énekes élő koncertjein a gitár, a zongora, a dob és a basszusgitár mellett a hegedű is szerepet kap. Kállay Saunders András idén májusban az A38 hajón adott csaknem háromórás koncerttel ünnepelte produkciója 15. évfordulóját. Az énekes 2026-ban eddig négy új dalt tett közzé.

Egymásba „szerettek” Macy-vel

A Same Thing és a Moonlight után júliusban érkezett a Take Me Back Home, amely eddigi pályafutásának egyik legszemélyesebb szerzeménye: a dal a nagyvárosi élet által okozott kiégésről, a megbánásról és a lelki békéhez való visszatalálásról szól. A negyedik friss szám augusztusban egy véletlen találkozásból született: a brit tartalomgyártó és rapper, JAAD Budapest utcáin szólította meg Kállay Saunderst, és arra kérte, improvizáljon az egyik dalára. A rögtönzött közreműködés annyira megtetszett mindkét előadónak, hogy végül Soul Tied címmel hivatalosan is megjelentették a közös szerzeményt.

Az előadó számos nemzetközi sikert ért el korábban: az Ali Bagkor közreműködésével készült Ocean című dala több mint 17 millió lejátszást számlál a Spotify-on, Drunk című szerzeménye pedig 2021-ben bekerült az International Songwriting Competition R&B/hiphop kategóriájának legjobb húsz dala közé.

A november 30-i est főszereplője, Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes-dalszerző koncertkörútja, a The Trouble With The Truth Tour keretében lép fel az Akvárium Klubban. A rekedtes hangjáról ismert R&B- és soulénekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.