Az Ifjú Tehetség díjat Tihanyi Kristóf Gábor harmonikás nyerte el – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel

Tájékoztatásuk szerint a Cziffra Fesztivál Különdíját Süller Zita klarinétos növendéknek ítélték oda. Az Innovatív Zenei Projekt díjjal a Kaleidum Percussion and Arts ütőhangszeres triót, az Innovatív Zenei Projekt Különdíjjal pedig Nanami Kato és Váradi László közös elképzelését ismerték el. A Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész által alapított Cziffra Fesztivál fiatal tehetségeket támogató díjait Cziffra György születésének 105. évfordulóján, november 5-én adták át a Magyar Zene Házában.

Mint írták, Balázs János zongoraművész kezdeményezésére a fesztivál díjai nemcsak az eddig elért eredményeket ismerik el, hanem folyamatos mentorálással kiegészítve a további szakmai fejlődéshez, az önálló művészi elképzelések sikeres megvalósításához is segítséget nyújtanak. Az Innovatív Zenei Projekt díj nyertesei arra is lehetőséget kapnak, hogy ötleteiket a Cziffra Fesztivál programjának részeként valósítsák meg, amihez a fesztivál anyagi forrást, valamint szakmai és marketingtámogatást is biztosít, elősegítve ezzel az újító zenei projektek hosszú távú sikerét.

Az Ifjú Tehetség díjjal kitüntetett Tihanyi Kristóf Gábor és a Cziffra Fesztivál Különdíjában részesülő Süller Zita is a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola diákja. A két fiatal elismerését a Kőbányai Önkormányzat támogatta.

Ütőhangszeres triók is nyertek

Az Innovatív Zenei Projekt díjat Varga Bence, Czakó Gyula Márk és Tóth Levente, a Kaleidum Percussion and Arts ütőhangszeres trió tagjai Gyökerek és mintázatok – ahol a közönség is alkot című pályázatukkal nyerték el. A mintegy egyórás interaktív előadás Kodály Zoltán, Steve Reich és Philip Glass zenei világát kapcsolja össze a népzene és a minimalista zene közös alapját jelentő ritmikai mintázatokra építve.

A trió már a tavalyi évben is benyújtotta pályázatát, amely akkor nem részesült díjazásban. Az alkotók ezt követően részt vettek a Cziffra Fesztivál mentornapján, ahol szakmai tanácsokat kaptak. Az ott szerzett tapasztalatokat hasznosítva idén egy továbbfejlesztett, átdolgozott koncepcióval pályáztak, amellyel elnyerték az elismerést – emelték ki a közleményben, hozzátéve, hogy a díjjal járó pénzjutalom támogatója esetükben is a Kőbányai Önkormányzat.

Az Innovatív Zenei Projekt Különdíjat Nanami Kato és Váradi László Fiatalnak lenni – kétszáz éve és ma című koncertötletéért kapta, amely Beethoven, Chopin, Liszt és Rahmanyinov fiatalkori történetein keresztül keresi a kapcsolatot a klasszikus zene nagy alkotói és a mai fiatal generáció között.

A két zongoraművész a zeneszerzők fiatalkori műveit személyes levelekkel, életrajzi történetekkel és narrációval kapcsolja össze, a koncertet pedig mesterséges intelligencia segítségével létrehozott digitális tartalmak egészítik ki. A különdíjat a MOMkult és a Szentendrei Kulturális Központ támogatta – olvasható a közleményben.

(borítókép: Facebook / Cziffra Fesztivál)