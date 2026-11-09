A szolnoki szimfonikusok mellett a Tisza Táncegyüttes is fellép

Három év szünet után újra lesz újévi tánckoncert 2027. január 16-án a Szolnok Városi Sportcsarnokban.

Ignácz Kristóf, a szervező Szolnoki Szimfonikus Zenekar ügyvezetője az eseményről szóló pénteki sajtótájékoztatón elmondta: 2012-ben volt először újévi tánckoncert. Januárban a Vox Hungaricus című produkciót állítják színpadra, amelyben a Magyar Állami Népi Együttes zenekara és tánckara, a 130 tagú – a Szolnoki Kodály Kórusból, a MÁV Férfikórusból, a Bartók Béla Kamarakórusból és a Nyíregyházi Cantemus Kórusból álló – összevont vegyeskar, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar lép színpadra. Örömét fejezte ki, hogy a Tisza Táncegyüttes is része a produkciónak.

Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ügyvezetője és szakmai igazgatója elmondta: a kétrészes előadás a tánc mellett a komoly-, régi- és népzene találkozására épül, ahol Kodály, Bartók, Liszt és Maros Rudolf ikonikus művei idézik meg a magyar kultúra európai hatását és „világunkat formáló erejét”. Példaként említette a műsorszámok között a Kállai kettőst, az Ecseri lakodalmast, a Tisza Táncegyüttes „üveges táncát”, a román népi táncokat. Hozzátette: a standard műsorszámok közé „idézeteket” fognak beszúrni, ez a Szolnoki Szimfonikus Zenekarnál Brahms Magyar táncai lesznek, de nem a hagyományos 4., 5., 6., hanem a 2. és 21. Magyar tánc.

Meglepetássel készülnek az államiak

Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője arról beszélt, hogy rendkívül jól tudnak együtt dolgozni a szolnoki szimfonikusokkal. Tizenöt évvel ezelőtt volt először közös produkciójuk – jegyezte meg, egyben elárulta, hogy meglepetéssel is készülnek műsorban.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere kiemelte: a táncprodukció szervezői, a szolnoki szimfonikusok „az egész országot szeretnék meghívni”. Felidézte, hogy az elmúlt három évben a zenekar rendkívül nehéz helyzetben volt, de sikerült átvészelni ezt az időszakot. A város kulturális élete kiemelkedő, hasonlóan a sporthoz – fűzte hozzá. Megemlítette: hamarosan egy multifunkcionális, új térre lesz szükség, mert ki fogják nőni az eddigi helyszínt, a városi sportcsarnokot.

A tánckoncertre jegyeket a jegy.hu felületein lehet megvásárolni, hétfőtől pedig a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központban is lesz erre lehetőség.

(Borítóképe: Szolnoki Szimfonikus Zenekar)