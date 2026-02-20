Ezért tavasszal Kínában folytatják

Nagy sikerrel zárta egyesült államokbeli turnéját a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ), amely Milánó és Berlin után tavasszal Kínában folytatja koncertkörútját – tájékoztatta a zenekar szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) New Yorkban, Bostonban és Torontóban telt házas, nagy sikerű koncerteket adott, amelyeket kiemelkedő kritikai visszhang kísért.



A New York-i Carnegie Hallba hat év után visszatérő zenekar két telt házas estet adott: az elsőn Arvo Pärt, Csajkovszkij és Brahms művei csendültek fel Maxim Vengerov hegedűművész közreműködésével, a másodikon Mahler 3. szimfóniáját adták elő. A turné többi estéjén Mahler 3. szimfóniáját szólaltatták meg Gerhild Romberger mezzoszoprán közreműködésével.

Pekingben, Sanghajban és Tajpejben is fellépnek

A közlemény szerint a nemzetközi sajtó, köztük a The New York Times és a The Wall Street Journal is méltatta a BFZ-t, a zenekar magas színvonalú, érzelemgazdag előadását. A tájékoztatás szerint a zenekar márciusban a milánói Scalában és a Berlini Filharmóniában vendégszerepel Prokofjev-műsorával. Ezt követően az együttes nagyszabású ázsiai turnéra indul, amelynek keretében Pekingben, Sanghajban és Tajpejben is fellépnek majd.

A BFZ programjairól a zenekar hivatalos honlapján, a bfz.hu oldalon találhatnak részletes információkat az érdeklődők.