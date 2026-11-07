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A 5 Seconds of Summer is fellép jövő nyáron a debreceni Campus Fesztiválon

Campus fesztivál
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magyarzene

Sleppes feszt lesz ez is…

Ausztrál világsztárral és a magyar könnyűzene népszerű szereplőivel kezdte meg a 2027-es program bemutatását a Campus Fesztivál: a debreceni eseményen fellép a 5 Seconds of Summer, amely több mint másfél évtizede meghatározó szereplője a nemzetközi pop-rock színtérnek – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A közleményben felidézték, a Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood és Ashton Irwin alkotta ausztrál formáció pályafutása során több mint 18 millió albumot adott el, koncertjeire világszerte hatmilliónál is több jegyet értékesítettek, dalai pedig már több mint tízmilliárd lejátszásnál járnak a streamingplatformokon.

A magyar pop és alter krémje már ott lesz

Hozzátették: a zenekar három alkalommal is az amerikai Billboard 200 albumlista élén debütált, és számos nemzetközi zenei elismerést szerzett. A kezdeti pop-punk és pop-rock hangzást az évek során egyre változatosabb zenei megoldásokkal egészítették ki, miközben a világ legnagyobb koncerthelyszínein léptek fel.

A Campus hazai fellépői között lesz a BSW és a Gang, DESH, Dzsúdló, ByeAlex és a Slepp, valamint Molnár Tamás, de érkezik a Carson Coma, az Analog Balaton, az Elefánt, Cserihanna, Csinszka és Dánielfy is – közölték, megjegyezve, hogy a rockzenei vonalat a Hooligans, a Road és a Kowalsky meg a Vega erősíti, a fellépők sorát pedig az Indigo is gazdagítja.

A Campus Fesztiválra 2026-ban 121 ezren látogattak el, a közönséget 21 programhelyszínen több mint 300 zenei produkció várta.

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