Jövőre

Mások mellett a Quimby és a 30Y zenekar is fellép a jövő nyári Művészetek Völgye fesztiválon. A koncerteken kívül színházi előadások, irodalmi és képzőművészeti programok, valamint családi és közösségi élmények várják majd a látogatókat a tíznapos fesztiválon – közölték a szervezők közleményükben szerdán az MTI-vel.

Mint írják, a 36. Művészetek Völgye jövő július 23. és augusztus 1. között tölti majd meg zenével, művészettel és közösségi élményekkel Kapolcsot, Taliándörögdöt és Vigántpetendet.

Ott lesz az Elefánt és a Csaknekedkislány is

A Quimby mellett színpadra lép a 30Y, a Hiperkarma és a Blahalouisiana. Az alternatív zenei vonalat erősíti az Elefánt, valamint a Csaknekedkislány. Fellép továbbá a Belga, a Bagossy Brothers Company, a Punnany Massif és a Parno Graszt is.

A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan ismét meghirdetik a fényfestészeti pályázatot, amelyre bárki jelentkezhet, aki szívesen életre keltené a taliándörögdi Klastrom, azaz a Szent András-templomrom történelmi falait, amely Taliándörögd határában található.

A szervezők jelezték, hogy a közeljövőben folyamatosan jelentik be a fesztivál további fellépőit, programjait.