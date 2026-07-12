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Jövőre Esztergomba költözik az EFOTT

EFott 2026
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Julio

De addig is jól búcsúztak a 11 évtől

Jövőre Esztergomba költözik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT), a szerdán megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei-tó partján tartanak. 
Radnai Márk (Tisza) országgyűlési képviselő a fesztivál szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Esztergom lesz az EFOTT új otthona, ami üzenetértékkel is bír: Esztergomnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Hernádi Ádám (Fidesz-KDNP), Esztergom polgármestere elmondta: a város önkormányzatának közgyűlése kedden tíz évre kötött együttműködést az EFOTT-tal.

Zelenák Márk, a 2027-es fesztivál igazgatója jelezte: tizenegy év után költözik a fesztivál, köszönnek mindent a Velencei-tónak, Velencének, Sukorónak és a környék településeinek. A fesztiváligazgató hozzátette: további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az EFOTT az egyetemistákról szól, erre garancia az is, hogy minden évben egy felsőoktatási intézmény a fesztivál házigazdája.

Különleges produkció is része volt a fesztiválnak

Idén a jubileumi évben négy egyetem is házigazda volt: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a diszkósátornál várták programokkal a hallgatókat, a Pannon Egyetem a borfaluba egy kis Balatont hozott  aBudapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) Nemzetközi Gazdálkodási Kara pedi a kar által készített rozmaringos-levendulás-citrusos sörrel várták a fesztiválozókat, míg a Széchenyi István Egyetem már a fesztivál területén kívül, a beléptetési pontnál bombázta meg az érkzőket.

A jubileumi produkcióban Presser Gábor, Lovasi András és Kiss Tibi a Csík Zenekar vendégeként lépett színpadra, de látható volt Bereczki Zoltán, Fluor, Gáspár Laci, a Groovehouse, LL Junior, a TNT, az Animal Cannibals, Járai Márk, KKevin, T. Danny és a ValMar is. Előzőle a Balázs-Korda házaspár is fellépést tervezett, de az balesett miatt elmaradt.

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EFott 2026

Jövőre Esztergomba költözik az EFOTT

Julio 2026-07-12

De addig is jól búcsúztak a 11 évtől Jövőre Esztergomba költözik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT), a szerdán megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó,

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