Igazi vándormutatvány volt ez a magyar hip-hop reménységétől

Több mint két év munka után megjelent Dzsúdló negyedik nagylemeze, a civil – közölték az alkotók az MTI-vel.



A közlemény szerint az új album készítése a világ több különböző pontjára is elvitte Dzsúdlót: Barcelonában együtt dolgozott Saolával, készített közös dalt a koreai producerrel, ampoffal, valamint a japán előadóval, Only U-val is. A nemzetközi együttműködések mellett hazai hangok is felcsendülnek az albumon: Schoblocher Barbara, a nemrég megszűnt Blahalouisiana énekesnője, valamint gyuris, azaz Gyuris Bence is közreműködött egy-egy dalban.

Személyes ihletettség adta az album címét

A tájékoztatás szerint a lemez címét egy olyan témakör ihlette, amely Dzsúdlót hosszú ideje foglalkoztatja: hogy miként lehet civilnek maradni „egy olyan életben, ami már régen nem hétköznapi”. A civil annak a története, hogyan lehet a hírnév mellett is őszintének, jó embernek lenni, valódi kapcsolatokat fenntartani mind a rajongókkal, mind a közvetlen környezetünkkel – írták.



Dzsúdló 2019-ben tűnt fel a könnyűzenei életben szókimondó, önreflexív dalaival. Első, Fotofóbia című albuma 2020 áprilisában jelent meg és ötszörös platinalemez lett. Ezt követte 2021 júliusában a Szörnyeteg, majd 2023-ban a KINCUGI című nagylemez. Az előadó 2021-ben elnyerte az év felfedezettjének járó Fonogram-díjat.