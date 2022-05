Nemzetközi és hazai sztárfellépők a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum új programsorozatában



A Jazz Estek Szentendre új kezdeményezés, de támaszkodik a város eddigi fesztiváljainak hagyományára is.

Az idén a pünkösdi hétvégére eső jazzfesztivál már nemcsak a magyar jazz élvonalbeli művészeit hívta meg, hanem ritkán hallható külföldi produkciókat is.



Elementáris erejű megnyitó koncertre lehet számítani, amikor a Londonból érkező Liane Carroll fog énekelni és zongorázni, aki ellenállhatatlan temperamentumának, zeneiségének és humorának köszönhetően a legjobb londoni klubok állandó kedvence.

Őt a három kirobbanó tehetségű szaxofonossal felálló fiatal budapesti szextett, a pár éve alakult Coltrane Legacy követi, akiknek elhivatottsága és tudása egyformán kiemelkedő.



A második napon egyrészt magyar, másrészt argentin és izraeli muzsikusokkal működő, választékos, különlegesen kifinomult, csupa meglepetés kvartett játszik először, a Lachegyi Máté-féle Ensemble Borealis, mely ebben a felállásban még nem játszott itthon.

Premierrel ér fel ezután a Gitármágia zenekar fellépése is, ez ugyanis összesen a második alkalom lesz, hogy László Attila, Gyárfás István és Juhász Gábor, tehát három fantasztikus gitáros közösen adjon koncertet.



Vasárnap mutatkozik be Szentendrén a Négy hang-négy évszak produkció. Ebben a tavaly is nagy sikerrel szerepelt Vörös Niki három énekesnővel társulva – Bencze Alma, Bolba Éva, Karosi Júlia – jeleníti meg az évszakok és a hangulatok körforgását, duóban és kvartettben is énekelve, egy fantasztikus ritmusszekció kíséretével.

A város közönségének nem kell bemutatni a saját kvartettjével itt klubot működtető Borbély Mihály szaxofonost, minden fúvós hangszer és balkáni ritmus ismerőjét: a fesztiválra két régi barátjával, két csoda-muzsikussal, Lukács Miklós cimbalmossal és Dés András ütőhangszeressel érkezik.



A Jazz Estek Szentendre házigazdája és művészeti vezetője Zipernovszky Kornél PhD, jazzkritikus, szerkesztő.



A fesztivál helyszíne a Barcsay Múzeum szabadtéri színpada, a Fő tértől nem messze eső Dumtsa Jenő utca 10. alatt. Szentendréről a budapesti Batthyány térre az utolsó HÉV minden nap 23:30-kor indul. A környéken több szabadtéri autóparkoló is van, de a parkolás a városban hétvégén is este nyolc óráig fizetős. Kerekesszékkel a Barcsay udvar akadálymentesen megközelíthető.



A Ferenczy Múzeumi Centrum bemutatja:



Jazz Estek Szentendre ’22

Fesztivál a Barcsay udvarban (Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10.)



• Június 3. péntek

18:00 Liane Carroll

19:30 Coltrane Legacy

https://bit.ly/3sbirWw



• Június 4. szombat

18:00 Lachegyi Máté / Ensemble Borealis

19:30 Gitármágia

https://bit.ly/3LJqWzD



• Június 5. vasárnap

18:00 Négy hang – négy évszak

19:30 Borbély Mihály Polygon

https://bit.ly/3OUeyir

Jegyárak: napijegy: 2900 Ft, elővételben május 28-ig: 2600 Ft

Jegyek: https://jegymester.hu/event-group/8243208/jazz-estek-szentendre

Színvonalas külföldi és hazai zenészek alkotják az újszerű szentendrei jazzfesztivál idei programját!