Önálló társulattá vált az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció alkotócsapata

A sepsiszentgyörgyi Sepsi Arénában tavaly több teltházas előadást is megélt produkció készítői az MTI-nek küldött csütörtöki közleményükben azt írják, hogy a döntés mögött a társulat összetartása áll, valamint az, hogy új élményeket adjanak a közönségnek.

A Székelyföldi Nagyprodukció Társulatot az első székelyföldi István, a király előadás szólistái, rockzenekara, szimfonikusai, kórustagjai, táncosai, valamint alkotói és szervezőcsapata alkotja. Tagjai kisebb-nagyobb zenés, színházi előadásokkal készülnek, és az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció is része marad repertoárjuknak.

Első előadásuk március 15. szellemében készül Rabok legyünk vagy szabadok címmel, a zenés és verses összeállítás a magyar hősök előtt tiszteleg, és a sepsiszentgyörgyi március 15-i rendezvénysorozat záróeseményének szánják. Március 16-án délután két időpontban is láthatja a közönség a Tamási Áron Színház nagytermében.

A közlemény szerint az előadás illeszkedik a Petőfi 200 emlékévhez, a repertoárban Petőfi-versek hangzanak el szavalatként és megzenésítve egyaránt, de néhány Kormorán-szerzemény, valamint az István, a király rockopera kiemelkedő dalai is hallhatók lesznek.

Az ünnepi koncerten közreműködik a Sepsi Kamarazenekar, a Kincskeresők Néptáncegyüttes és a VOCES Kórus.

(Pap Melinda – MTI)