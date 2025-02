Szerencsére visszatérő vendégek Budapesten Ninjáék

Az extrém koncertjeiről ismert dél-afrikai rap-rave csapat, a Die Antwoord visszatér Budapestre. A Barba Negrában tartott tavalyi teltházas koncertje után idén június 18-án a Budapest Parkban lép fel.



A Fokvárosból származó formáció már többször zenélt a magyar fővárosban. Ninja és Yo-Landi duójához olyan slágerek fűződnek, mint az I Fink U Freeky, a Baby’s On Fire, az Ugly Boy vagy a legutóbbi, Pokémon című dal – közölte a szervező Live Nation szerdán az MTI-vel.



A 2008-ban alakult Die Antwoord a nemzetközi könnyűzenei színtér egyik legmeghökkentőbb formációja. Az énekesnő az egzotikus hangú Yolandi Visser, mellette a különc megjelenésű rapper, Ninja, valamint egy dj, God (korábban Dj Hi-tek) szerepel, aki általában furcsa maszkban áll színpadra.

Nem hivatalosan zenei szemetet játszanak

A csapatnak egy évvel a megalakulás után, 2009-ben jelent meg első stúdióalbuma SOS címmel, a figyelmet az ezen szereplő Enter the Ninja című dal szokványosnak nem nevezhető klipjével hívták fel magukra. Az antislágerek és a sokkoló videók azóta is az eddig öt lemezt megjelentető Die Antwoord védjegyei. Stílusukban a hiphop, a rave, a eurodance, a techno keveredik, mindez afrikaans nyelvű rapbetétekkel. Saját magukat a zef stílusába sorolják, ami nagyjából a trash-nek felel meg.



Munkásságukat több millió rajongó követi 183 országban, klipjeiket több milliárdan tekintették meg. A csapat a zef-ellenkultúra zászlósa, saját kiadójukat is Zef Recordz-nak keresztelték és tavaly kiadott dokumentumfilmjük címe ZEF The Story of Die Antwoord.



A zenekar tavaly öt év után indult ismét turnéra, a visszatérés pedig olyan jól sikerült, hogy tavaly három koncertkörutat is lenyomtak a világ különféle pontjain. Idén nyáron 2018 után térnek vissza a Budapest Parkba. A Die Antwoord már 2014-ben játszott a Parkban, 2016-ban pedig a Sziget fesztivál nagyszínpadán is fellépett.