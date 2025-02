Együttműködés Szeged zenei jövőjéért

Összefogott a szimfonikus zenekar és az egyetem

Az oktatás, a gyakorlati képzés és a közművelődés területén is együttműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), az erről szóló megállapodást csütörtökön írták alá Szegeden.



Az eseményen Széll Márta stratégiai rektorhelyettes hangsúlyozta: a 104 éve Kolozsvárról Szegedre költöztetett egyetem komoly fejlődést hozott a város és a régió kulturális életében is. A felsőoktatási intézmény azóta is szoros együttműködésre törekszik a térség kulturális intézményeivel. Ezek az együttműködések nem csupán a felsőoktatási tevékenység szempontjából fontosak, hanem az egyetem közművelődési szerepvállalását is erősítik – hangsúlyozta a professzor.



Nátyi Róbert, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja elmondta, hogy a szimfonikus zenekar tagjainak jelentős része a kar egykori hallgatóiból kerül ki, emellett az oktatók közül is többen játszanak az együttesben.

A dékán emlékeztetett rá, hogy tavaly a szimfonikus zenekar közreműködésével rendezték meg a Szegedi Nemzeti Színház nagyszínpadán a magánének szakos hallgatók vizsgaelőadását. Mint mondta, az ilyen, a közönség komoly érdeklődésére számot tartó előadásokat a jövőben is szeretnék megszervezni a zenekar segítségével.

Nem lesz házi konkurencia az egyetem zenekara

Formálódik a művészeti kar saját szimfonikus zenekara is, a még hiányzó művészeket egyelőre a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagjai pótolják – tette hozzá Nátyi Róbert.

Elmondta azt is, hogy a karon tervezik a zenekari karmester szakirány elindítását, valamint az országban elsőként szeretnék elkezdeni mester szinten a zenekari művész képzést is. Ehhez elengedhetetlen a professzionális zenekar együttműködése – hangsúlyozta a dékán.



Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója kifejtette: az intézmények kommunikációjának összehangolásával szeretnének még jobban nyitni az SZTE hallgatói felé. Ennek jegyében speciális koncertek meghirdetését, új bérletkonstrukciók kialakítását tervezik.

Ezt nemcsak az azért teszik, hogy így neveljék ki a jövő közönségét, hanem azért is, mert „akinek a lelkét átmossa a művészeti élmény jobb ember és egyben jobb kutató vagy orvos is lesz” – hangsúlyozta.



Dubóczky Gergely, a zenekar művészeti vezetője elmondta, hogy az oktatási együttműködés fontos része, hogy a zenekarhoz látogató, nemzetközileg elismert szólisták mesterkurzusokat tartanak majd a kar növendékeinek.