Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Gálakoncertet rendeznek az Olasz Kultúrintézetben

Augusztus 25-én rendezik meg Jorma Panula karmesterkurzusának finisét, ahol a hallgatók a MÁV Szimfonikus Zenekart dirigálják


Az együttes hétfői közleménye szerint Jorma Panula a világ egyik legismertebb dirigense, akinek tanítványai közül olyan karmesterek kerültek ki, mint Esa-Pekka Salonen, Sakari Oramo vagy Jukka-Pekka Saraste.

Jorma Panula aktív korában több évtizedig volt jelentős zenekarok zeneigazgatója, de nemzetközi hírnevét elsősorban pedagógiai munkásságának köszönheti. Helsinki, Stockholm és Koppenhága zeneakadémiáján tanította a jövő karmestereit, és máig tart mesterkurzusokat szerte a világon.

Az ócánokon túlról is érkeztek résztvevők

A karmester professzor kapcsolata a MÁV Szimfonikus Zenekarral 11 évvel ezelőtt kezdődött, és eredményeképp évente tart nemzetközi kurzust a magyar fővárosban, a MasterclassBudapest szervezésében, amelyre ezúttal több mint negyvenen jelentkeztek a világ minden tájáról. A pályázók közül a mester idén tíz hallgatót választott ki, akikkel augusztus 21-től öt napon át fog dolgozni a MÁV Szimfonikus Zenekar próbatermében.

A kurzusra Finnországból, Norvégiából, Németországból, továbbá az Egyesült Államokból, valamint Japánból érkeznek hallgatók, a legfiatalabb résztvevő a litván származású 13 éves Arijus Sereckis lesz Finnországból. A mesterkurzus zárókoncertjén a hallgatók Brahms-, Weiner Leó-, Beethoven-, Sibelius-, Rossini- és Dvorák-műveket vezényelnek majd.

