Friss hang-híradónk következik!

A Carson Coma a KFT Bábu vagy című dalát dolgozta fel a HBO Max első magyar gyártású sorozatának, A besúgó számára.

Az MAX Original első magyar gyártású sorozata, A besúgó április 1-én érkezik az HBO Max kínálatába.

A történet 1985-ben a kommunista Magyarországon játszódik: Geri egyetemi éve felborul, amikor az államvédelem megzsarolja, hogy kémkedjen a demokráciapárti lázadók egyik vezére után.

A sorozat főbb szerepeiben tehetséges fiatal színészek mellett olyan tapasztalt művészek is megjelennek, mint Thuróczy Szabolcs (Aranyélet, Drakulics elvtárs) és Mácsai Pál (Terápia).

Nézd meg ITT!





Új remixet kapott Manuel Zombie-ja!

Nem is kérdés, hogy belefutottál-e Manuel legfrissebb dal klipjébe a Youtube-on, hiszen 4,5 millió megtekintés körül jár a dal.

Manuelnek, ennek a 18 éves fiúnak mindig is a zene jelentette a kiutat a rossz otthoni körülmények közül. Elsősorban a rap műfajában érzi otthon magát, de a melankolikusabb dalok is jól állnak karcos énekhangjához. Dalokat ír, az X-Faktorban is saját dallal debütált, amit hatalmas érdeklődés övez a mai napig.

Most Mynea egy olyan remixet készített hozzá, hogy az is beleszeret, aki eddig nem.

Nézd meg ITT!

Hetvenkettes – ez a Pandóra Projekt új klipjének a címe!

A Pandóra Projekt egy fiatal energikus duó, Major Dóra és Végh Janka Zsuzsanna.

A különleges vokálokkal fűszerezett szövegcentrikus dalok alapvetően indie – folk, avagy ethno – pop hangzásúak, egyszerű magyar népi motívumokkal vegyítve.

Első daluk 2021 februárjában jelent meg ´Aki érdekel´ címmel, majd áprilisban egy videóklip is érkezett hozzá, ami bekerült a 2021-es Magyar Klipszemlébe.

2021 júniusában a kettes formáció teljes zenekarrá alakult. Major Gábor gitáron, Doór Mátyás basszusgitáron, Gerendás Ruben gitáron és perkán, Arató Illés pedig dobon egészítik ki és támogatják a duót a nagyobb koncerteken.



Az Öröm a Zene tehetségkutató Szolnoki állomásán különdíjasok lettek, aminek köszönhetően a Művészetek Völgyében is volt lehetőségük koncertezni.

Augusztusban jelent meg a második daluk, a „csirkefogó”, ami videoklippel együtt a Petőfi TV-n debütált. A „csirkefogó” jelölve lett az Ígéretes Titánok 2021-es Év Dala top listán.

Nézd meg ITT!

Vajon elérkezett a világsiker kapujába a Carson Coma?