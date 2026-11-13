Akit a retro jobban mozgat, annak is lesz dallama

Zóra, Deva, és a StEfrem férfikar is fellép

A Várkert Bazár ünnepi programsorozatában a magyar könnyűzenei élet ismert előadói mellett szimfonikus és népzenei produkciók is helyet kapnak, a fellépők között lesz mások mellett a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Quimby, a jubileumi, szimfonikus koncerttel érkező Kerekes Band, Szulák Andrea, Zóra, Deva, valamint a StEFREM férfikar is – hangzott el a sorozat csütörtöki sajtótájékoztatóján. Vassné Bojta Amina, a Várkapitányság kultúráért és turisztikáért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a hagyományokhoz híven a családokat december 6-án egész napos rendezvény várja, amelyen fellép a Kolompos Együttes és a Klárisok zenekar is. A gyerekek kézműves foglalkozásokon alkothatnak, interaktív játékokkal játszhatnak és találkozhatnak a Mikulással és a manóival is.

A vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy a Budavári Palotanegyedben a Halászó gyerekek teraszán november 26-tól adventi vásár, forró italok és karácsonyi ételkülönlegességek is várják az érdeklődőket, valamint a Tél a városban című szabadtéri kiállítást is megtekinthetik, amely az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködésben az elmúlt idők Budapestjének téli hétköznapjait és ünnepi hagyományait eleveníti fel a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ünnepre feldíszített Citadellát is érdemes lesz meglátogatni, ahol az egykori ágyútoronyban kialakított történelmi kiállítás is látogatható lesz a decemberi időszakban.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesznek szabadtéri tematikus séták, amely most Sisi karácsonya címmel Erzsébet királyné ünnepeit, a Habsburg-család karácsonyi hagyományait és a régi korok téli estéinek hangulatát idézi meg november 29-én, december 6-án és 13-án több időpontban. A ZENE-MŰ-HELY – A régizene varázsa című programon Somlai Petra és Egri Márton minikoncertjei mellett Bárdi Szabolcs hegedűkészítő mester vezetésével ismerkedhetnek meg a gyerekek a hangszerkészítés különleges világával, a kézműves foglalkozásokon pedig karácsonyi díszeket és apró ajándékokat készíthetnek gyöngyből, textilből és papírból.

Akit a retro jobban mozgat, annak is lesz dallama

Az ünnepi előadások sorát november 27-én a Zene nélkül mit érek én… című Cserháti Zsuzsa- és Máté Péter-emlékkoncert nyitja, amelyen fellép Szulák Andrea mellett Kocsis Dénes, Mujahid Zoltán és Weisz Viktor is. Az élő zenekarral kísért esten olyan slágerek hangzanak el, mint az Azért vannak a jó barátok, az Elmegyek vagy a Most élsz.

November 29-én a Duna Művészegyüttes Angyalok szárnyán című adventi előadásával készülnek a szervezők. A produkcióban a Kárpát-medence autentikus néptáncai, a karácsonyi ünnepkör hagyományai, az élő népzene, ének és vers közösen kapnak helyet. December 1-jén Boggie és Müller Péter Sziámi Az ünneplés mámora című közös estjükön a francia karácsonyi hagyományok, ünnepi történetek és sanzonok világába kalauzolják a látogatókat, december 4-én pedig És mégis ünnep… József Attila és Radnóti Miklós karácsonyai címmel várja az irodalmat szeretőket az Aposztróf sorozat, amelynek vendégei ezen az estén Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész, Szabó Balázs zenész, Olasz Renátó színművész és Keresztes Tamás színművész lesznek.

December 5-én a Vasovski Symphonic koncertjén az elektronikus zene és a szimfonikus hangzás találkozik, december 12-én pedig Deva mutatja be a magyar népdalok dallamait elektronikus hangzásokkal ötvöző produkcióját, amelyben szerepel majd új albumának első dala is.

December 13-án a Kerekes Band ünnepli három évtizedes pályafutását a The Symphonic Experience című jubileumi koncerttel, 18-án pedig a 35 éves Quimby zenekar várja ünnepi koncertjére az érdeklődőket. December 19-én Zóra Néma Világ című adventi duplakoncertjét és EP-bemutatóját rendezik meg a helyszínen, 20-án a StEfrem férfikar lép fel karácsonyi dalokkal és saját szerzeményekkel.

December 27-én az EgyÉletem életrajzi stand-up sorozatban Csuja Imre és Csákányi Eszter mesél életének meghatározó pillanatairól, 29-én az iLAND koncertjén a zenekar karácsonykor megjelenő második stúdióalbumának dalai hangzanak elő első alkalommal élőben, december 31-én pedig a Be Massive szilveszteri bulijával búcsúztatja a Várkert Bazár az idei évet.

A családi napon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, az előtérben szervezett programok ingyenesen látogathatók, a koncertekre belépőjegy váltható. December elején elindul a Várkert Bazár online adventi kalendáriuma is, amely a varkertbazar.hu oldalon rövid tartalmakat és napi kedvezményeket is rejt majd.