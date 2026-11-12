Eurosonic: Meglett a második magyar fellépő is

A Palo Canto mellett a Stone Sober lép fel jövő januárban

A Stone Sober is koncertet ad Magyarország képviseletében a jövő évi Eurosonic fesztiválon Groningenben – közölték a hollandiai szervezők csütörtökön az MTI-vel. Korábban már ismertté vált egy másik magyar fellépő, a Palo Canto neve. A rangos európai showcase fesztivált és zeneipari konferenciát 2027. január 13. és 15. között rendezik meg. A szervezők csütörtökön 28 országból 84 fellépő nevét hozták nyilvánosságra, köztük található a Stone Sober. A listán így összesen 250 előadó található.

Az esemény helyszíne hagyományosan a hollandiai Groningen, ahol a legígéretesebb európai zenei tehetségeket szemlézik. Az idei, immár 41. rendezvény célja az európai zene ismertségének és forgalmának növelése a kontinensen kívül és belül. Az idei koncertsorozat programját egy szakmai zsűri állította össze a jelentkezőkből.

A Stone Sober, azaz Kubik Csenge (dob, ének, elektromos orgona) és Urbán György (gitár, ének, elektromos orgona) pszichedelikus garázsrockot játszó formáció, amely öt évvel ezelőtt alakult. 2024-ben a Dürer Kertben a világhírű ausztrál zenekar, a Wolfmother előtt játszhattak, tavaly az Akvárium Klubban a kanadai Mother Mother, az A38-on pedig az amerikai stoner rock legenda, Brant Bjork triója előtt.

Ritka zenei felállást képviselnek

A gitár-dob duó felállás rendkívül ritka a rockzenében, Magyarországon más példát nehéz mondani, nemzetközi tekintetben a 2000-es években nagyon népszerű amerikai White Stripes zenélt így. Idei turnéjuk kilenc külföldi országot (Ausztria, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Svájc, Svédország, Szlovákia) érintett, de felléptek a Sziget fesztiválon is.

Eddig négy lemezt – Sainted Mash (2023), Live at Szimpla (2024), Freaky Lo-Fi Hits (2024), Unreason Season (2025) – jelentettek meg. A tavaly év végén megjelent legutóbbi Stone Sober-album Vivaldi A négy évszak című hegedűversenyéhez hasonlóan az évszakok váltakozását járja körül zenei kifejezéssel.

Az Eurosonic fesztivál korábban olyan előadók sikeres pályafutását indította el, mint a Fontaines DC, a Celeste, a Christine and the Queens, Stromae, Dua Lipa, az Idles vagy a Kingfishr. A showcase fesztivál mellett minden évben egy zeneipart átívelő, nagyszabású, négynapos online szakmai konferencia is kapcsolódik a hollandiai eseményhez. Az előadók között ott lesznek az európai fesztiválok, kiadók, booking ügynökségek, zenei streamingplatformok képviselői.

Borítókép: Stone Sober / Facebook