Áprilisban lépett színpadra utoljára

Idén tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth-díjas dalszerző-énekes a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét – derült ki a művész szerdán Facebookon közzétett bejegyzéséből.



A tájékoztatás szerint az 58 éves művész nemrégiben komoly műtéten esett át, jól van, az állapota stabil, már otthon lábadozik. A 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondja, a gyógyulásra koncentrál, hogy a december 12-i Aréna-koncertjén már újult erővel állhasson színpadra.

Ákos a bejegyzésben felidézte: ahogy a korábbi évek, a tavalyi esztendő is rengeteg munkával és utazással telt, és 2026 is mozgalmasan indult: egy tévéfilm zenéjét komponálta, számos filmvetítésen és közönségtalálkozón vett részt, közben zajlott a stúdiómunka az ősszel megjelenő, új lemez anyagán.

Nyíltan beszélt betegségéről és a szűrővizsgálatok fontosságáról

„Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok” – írta a dalszerző-énekes. Hozzátette: nehéz döntést kellett meghozniuk, az idén nyárra tervezett előadásaikat lemondják, hogy a következő hetekben-hónapokban a pihenésre és a gyógyulásra összpontosíthasson.



„Elnézést kérek mindazoktól, akik itthon és a határon túl vártak rám. Remélem, az év végi Aréna-koncerten már újult erővel állhatok színpadra, és ott találkozhatunk. Most kétszeresen is várom ezt az ünnepi estét” – fogalmazott Ákos, aki a bejegyzésben köszönetet mondott rajongóinak és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet.