A zene világából merít a különleges dramaturgia

A zene, a művészi alázat és a karmesteri gondolkodás világába enged betekintést a Fischer Ádám – Beszélgetés 7 tételben című televíziós dokumentumfilm. A film gyártását 30 millió forinttal támogatja a Nemzeti Filmintézet. A Kroó András rendezésében készülő alkotás rendhagyó szerkezetben, tematikus zenei egységeken keresztül mutatja be a világhírű karmester életútját, művészi hitvallását és pályájának meghatározó állomásait.

A különleges dramaturgia a zene világából merít. A történet hét tételben bontakozik ki, a budapesti gyermekévektől a nemzetközi operajátszás és koncertélet legjelentősebb színpadjaiig, többek között a milánói Scaláig, a Bécsi Állami Operaházig vagy éppen Bayreuth-ig ível – közölte a a Nemzeti Filmintézet az MTI-vel.

A sajátos művészi pálya állomásai is kirajzolódnak

A személyes visszaemlékezéseken keresztül nemcsak egy rendkívüli művészi pálya állomásai rajzolódnak ki, hanem az a sajátos karmesteri szemlélet is, amely Fischer Ádám munkásságát meghatározza. Eszerint a karmester dolga nem az, hogy saját szobrát faragja egyre hatalmasabbra, hanem az, hogy a rábízott zenészek és zenei együttesek legjobb tudásukig eljutva szabadon zenélhessenek.

„A filmben egy nemzetközi megszólalói gárda segítségével is szeretnénk megmutatni Fischer Ádám pályájának különböző nézőpontjait és azt a szakmai-művészi közeget, amelyben az életműve kibontakozott” – idézte a közlemény a rendezőt. A dokumentumfilm producere Ecsedy Márton.